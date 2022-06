L’EMT redueix la seua petjada de carboni

L’objectiu de l’entitat és reduir un 30% el seu impacte ambiental en 2030

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha aconseguit reduir en un 22,3% la seua petjada de carboni des de 2015 “

El president de l’EMT, el regidor Giuseppe Grezzi, ha valorat positivament estes dades i ha insistit “en la necessitat de continuar apostant per maneres de transport sostenibles a les nostres ciutats, com la bicicleta i els autobusos municipals, per a reduir les emissions contaminants, millorar la qualitat de l’aire que respirem i lluitar contra el canvi climàtic” en el marc de la commemoració demà, 5 de juny, del Dia Mundial del Medi Ambient.

Segons una auditoria de MyEnergyMap, el compromís de l’EMT per la sostenibilitat ha permés disminuir les seues emissions contaminants De les 35.470 tones de CO₂ en 2015 a les 27.544 tones en 2021. Això suposa una reducció del 22,3% en sis anys i es deu principalment a la incorporació de 254 nous autobusos híbrids a la flota que han permés reduir l’edat mitjana dels vehicles i retirar els dièsel més antics i contaminants.

Grezzi ha destacat que “a llarg termini, el pla estratègic de renovació de la flota no es contempla com una inversió puntual o extraordinària, sinó com una inversió constant per a oferir un servici de qualitat a la ciutadania i continuar reduint les emissions contaminants”.

Durant esta fase de transició cap a la mobilitat elèctrica i la descarbonització del transport públic, ha explicat, “la nostra prioritat han sigut els vehicles amb tecnologia híbrida, ja que contaminen menys que els dièsel o GNC i ofereixen una major eficiència energètica”. “A curt termini, una de les majors apostes de l’EMT és l’autobús elèctric, evitant així al 100% les emissions de CO₂ per consum de combustible a la ciutat”.

“A principis de l’any que ve arribaran a l’EMT vint autobusos elèctrics finançats pels fons europeus Next Generation que se sumaran als dos elèctrics que tenim actualment”, ha destacat el president de l’entitat.

“En esta lluita contra la petjada de carboni també han contribuït les mesures d’eficiència energètica i reducció de consum implantades des de 2015 en els centres de treball de l’empresa. Així, s’ha aconseguit eliminar totalment la petjada de carboni en les oficines centrals, mentre que en les cotxeres de San Isidro s’han reduït en un 54% i en el Depòsit nord un 12%. Per a continuar reduint aquest impacte ambiental, l’EMT té previst la substitució de la il·luminació i els equips de climatització actuals per uns altres més eficients”, ha afegit.

Grezzi ha destacat que “el càlcul de la petjada de carboni no sols permet a l’empresa municipal quantificar l’impacte ambiental de la seua activitat, sinó també identificar el seu origen, dissenyar un pla de reducció més efectiu i avançar cap a l’objectiu que València es convertisca en una ciutat neutra en 2030”.