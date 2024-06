L’EPA de Catarroja inicia la Setmana Cultural amb la presentació de la revista escolar

La inauguració de la Setmana Cultural serà el dilluns 17 de juny i al llarg de tres dies es realitzaran nombroses activitats.

L’Escola de Persones Adultes de Catarroja – EPA iniciarà la seua setmana cultural el pròxim dilluns dia 17 de juny amb una variada programació.

La xerrada i presentació de la revista escolar ‘Lèscola parla’ a càrrec del Taller de premsa, donarà pas a la presentació del llibre ‘Vacío‘ per part de l’autor Juan Dual. Posteriorment, a les 19.30 hores, es presentarà les exposicions dels tallers de l’Associació d’alumnes, amb visita a les diferents exposicions i orxata i fartons per a berenar, també a càrrec de l’Associació d’alumnes.

Dimarts, serà el torn de les ‘Màster class’ i tallers de ioga, restauració de mobles i manualitats, pintura, brodat, ganxet, cultura musical i tallers del centre. A les 20.00 hores, tindrà lloc una desfilada de models per part del grup de confecció.

Dimecres culminarà la Setmana cultural de l’EPA amb un dinar de germanor de l’alumnat de l’escola, que caldrà tenir tiquet, amb una picadeta organitzada per l’Associació d’alumnes i amenització de batucada i música.

El regidor d’Educació, Jose Cuberos, felicita l’alumnat i professorat pel transcurs d’un nou curs amb oferta educativa que inclou programes per a l’adquisició d’habilitats fonamentals en alfabetització, grups per a neolectores i educació bàsica; cursos per a obtindre el diploma d’educació secundària; i preparació per als exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i l’Escola Oficial d’Idiomes, a més de totes les activitats ofertades per l’Associació d’alumnes.

En el curs 2023-2024 s’han comptabilitzat 514 matrícules

Els cursos més demandats pels usuaris han sigut el graduat en secundària, els cursos d’anglés i els d’informàtica i el que més ha augmentat en els últims anys és el de titulació bàsica per iniciar nous camins formatius. També ha tingut molt bona acollida el taller de premsa, que en la seva estrena ja ha aconseguit que l’alumnat edite la revista ‘L’escola parla’, amb entrevistes, notícies i reportatges de les activitats dutes a terme al llarg del curs, com ara la sortida cultural a la illa de Tabarca.