L’equip de govern de Manises demana la dimissió de Mazón per la “nefasta” gestió de la DANA

L’Ajuntament de Manises sol·licita a les diferents administracions que donen prioritat a la tramitació de les ajudes destinades a pal·liar els efectes de la catàstrofe

L’Ajuntament de Manises ha aprovat, en la sessió ordinària del ple de novembre amb els vots a favor de l’equip de govern (PSPV-PSOE 5, APM-Compromís 5 i Podem 1) i en contra del PP (6) -Vox no ha votat-, una moció per a demanar la dimissió del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, per la gestió de la DANA, tant en la prevenció, l’emergència i les conseqüències, ja que la catàstrofe ha provocat 222 víctimes mortals i un desastre sense precedents a la Comunitat Valenciana.

Amb aquesta iniciativa, l’equip de govern de Manises també se solidaritza amb tots els municipis, les seues veïnes i els seus veïns afectats per la DANA que va succeir el 29 d’octubre i, de nou, mostra el condol per les nombroses víctimes mortals que ha deixat el fenomen meteorològic extrem.

Els grups polítics signants de la proposta reproven el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, per la seua “nefasta gestió en l’emergència i en les conseqüències de la DANA” i insten el cap del Consell a dimitir “immediatament del seu càrrec i no perjudicar amb el seu enrocament la necessària recuperació i reconstrucció social i econòmica del País Valencià des de la seua acreditada incompetència de gestió i la total falta de confiança i credibilitat en la immensa majoria de la societat”.

Amb aquesta moció, l’Ajuntament de Manises sol·licita a la Generalitat l’elaboració d’un informe dels danys produïts, ben detallat per cada municipi afectat, i que s’establisca un paquet d’ajudes addicional i complementari als ja aprovats amb anterioritat, atenent les necessitats de cadascuna de les localitats tenint en compte l’estat, les afectacions i els danys patits.

Els grups signants de la proposta reconeixen la tasca incansable dels serveis públics implicats als municipis afectats per la DANA en tasques de recuperació, rescat, neteja, cures i seguretat, així com la tasca de tot el personal voluntari que està acudint a ajudar el veïnat. També es pretén mostrar solidaritat amb les famílies, amistats i, en definitiva, el conjunt de persones que, d’una manera directa o indirecta, s’han vist perjudicades per la tragèdia.

Prioritat en les ajudes

Per altra banda, l’Ajuntament de Manises sol·licita al Govern de l’Estat espanyol l’elaboració d’un pla d’inversions plurianual que permeta atendre la reconstrucció de totes les infraestructures i serveis danyats per tal de recuperar la normalitat i l’activitat com més prompte millor. Un pla que atendrà també les necessitats de la ciutadania i de les activitats productives i econòmiques afectades, el qual ha de ser complementari a les ajudes ja impulsades.

A la Diputació de València, es demana que aprove un pla d’inversions centrat en els municipis afectats per la DANA per tal que puguen restablir les infraestructures, les dotacions públiques i els serveis necessaris de la seua competència, per a tornar a accelerar la tornada a l’activitat normal i semblant a la de la resta de les localitats de la província que no han estat perjudicades per la situació catastròfica. També s’insta la corporació provincial perquè cree una línia específica d’ajudes amb l’objectiu d’actualitzar els plans municipals d’emergències.

En definitiva, l’Ajuntament de Manises sol·licita a la Diputació de València, la Generalitat i el Govern d’Espanya que donen prioritat a la tramitació de totes les ajudes destinades a pal·liar els efectes de la DANA, tant les aprovades fins ara, com les que es puguen aprovar amb posterioritat.