L’equip de govern de Torrent presenta la seua proposta de pressupostos per a 2023: es congelen els impostos, es redueix el deute i augmenta la inversió

El pressupost, que ascendeix a 65.950.000€, prioritza les àrees socials amb un augment de 636.000€ en la partida destinada a programes de Família, Serveis Socials i Foment de l’Ocupació

També s’incrementa en 374.000€ la inversió en atenció a la ciutadania

Per vuitè any consecutiu es manté la congelació de taxes i impostos municipals

Continua reduint-se el deute públic, que ha descendit en més de 37 milions d’euros des de 2015

L’equip de govern de Torrent ha presentat aquest matí davant els mitjans de comunicació el seu projecte de pressupostos municipals per a l’any 2023. Un pressupost que ascendeix a 65.950.000€ i que segueix la línia respecte a l’exercici anterior, donant prioritat a les polítiques socials amb un augment en l’import pressupostat de l’11% (636.582’09€) en l’àrea de “Actuacions de Protecció i Promoció Social” -que inclou els programes de Família, Serveis Socials i Foment d’Ocupació- fins als 6.444.788’98€. També es mantenen per vuitè any consecutiu la congelació de les taxes i impostos municipals, així com la senda de reducció de deute iniciat en 2015, la qual ha descendit en més de 37 milions d’euros, de 66.600.000€ a 29.273.426’81€, en els últims set anys.



L’alcalde Jesús Ros ha destacat la bona gestió de l’equip de govern al llarg de les dues últimes legislatures, la qual cosa ha donat la possibilitat de presentar un pressupost “en el qual es congelen els impostos, es redueix el deute i augmenta la inversió, principalment a través de l’execució del Pla FICUS, generant noves infraestructures i serveis i fomentant la creació d’ocupació”.



“Amb aquest increment pressupostari en les àrees socials, pretenem garantir l’accés de la ciutadania a les iniciatives i estratègies impulsades per aquestes, tan necessàries en un moment com l’actual”, ha manifestat el regidor de l’àrea de Pressupostos, Andrés Campos, qui remarca que “la possibilitat de mantenir el nivell d’actuació i d’inversions es deu a la rigorositat en la gestió de les regidories, que ha permès, fins i tot, augmentar la despesa en aquestes polítiques”.



Cal destacar que també s’ha incrementat en un 3’5% (374.437’85€) el pressupost de l’àrea que integra l’Atenció a la Ciutadania, Participació Ciutadana i Administració General, situant la xifra de despesa d’inversió en 11.432.778’21€. D’aquesta manera, s’aposta per reforçar l’atenció que es presta des de l’Ajuntament als torrentins i torrentines, amb més personal dedicat a aquesta funció, fet que tindrà un impacte directe i positiu en el servei prestat.



D’altra banda, el finançament provinent de transferències corrents augmenta en un 11% (2.376.681’77€) fins a aconseguir els 23.327.661’23€, amb una aportació del 80% del total per part de l’Administració Central, un 15% de la Comunitat Autònoma i un 5% de la Diputació de València. Sobre aquest tema, l’edil comenta que “aquest fet constata el fort compromís de les administracions amb la ciutat de Torrent, donant suport als seus projectes amb finançament directe i manifestant la seua confiança en el bon fer de les persones que conformen l’Ajuntament de Torrent”.



El termini d’al·legacions estava obert fins avui per als grups polítics, a un document que serà portat a ple extraordinari dilluns que ve 19 de desembre per a la seua aprovació.