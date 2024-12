Les ajudes del Consell per a la reconstrucció sumen ja vora 500 milions d’euros 

Les ajudes aprovades per la Generalitat per a avançar en la reconstrucció sumen ja 490 milions d’euros amb l’aprovació de la nova línia d’ajudes directes per valor de 90 milions d’euros dirigides a persones treballadores autònomes sense personal empleat de les zones afectades per la riuada.

Entre els requisits, ser persona treballadora per compte propi donada d’alta en la Seguretat Social o en alguna mutualitat, no tindre personal, figurar en l’IAE i comptar amb un lloc de treball que se situe en la zona del territori afectat com a conseqüència de la DANA. Esta línia, que serà gestionada per Labora, s’afig al paquet d’ajudes urgents per a autònoms i autònomes societaris que tinguen més d’un empleat que ja ha posat en marxa el Govern valencià.

El Consell ha aprovat també de manera urgent un decret per agilitzar els tràmits administratius relacionats amb les ajudes a les persones afectades per la DANA.

Així mateix, s’ha ampliat el nombre de poblacions en què la Generalitat Valenciana està executant obres d’emergència per a la reconstrucció.

Finalment, el Consell ha acordat el nomenament d’Irene Rodríguez com a secretària autonòmica d’Emergències i Interior, en substitució d’Emilio Argüeso Torres, que cessa en el càrrec.