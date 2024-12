Les Biblioteques Municipals de València inicien la seua activitat nadalenca en la pedania de la Torre

Se celebraran contacontes i sessions de formació d’usuaris amb jocs en el col·legi de la pedania

També es realitzaran presentacions de llibres, exposicions, conferències i clubs de lectura

Les Biblioteques Municipals de València inicien les seues activitats de Nadal en el col·legi Pare Manjón de la pedania de La Torre, ja que la Biblioteca seguix inutilitzada a causa de la dana del passat 29 d’octubre. Així que durant tot el matí d’este dilluns, 9 de desembre, es realitzaran activitats i contacontes, emmarcats en la iniciativa Nadal Solidari, i que estan dirigits als més xicotets, d’igual forma que els haurien tinguts a la seua biblioteca si estiguera oberta.

Segons ha explicat el regidor d’Acció Cultural, José Luis Moreno, “les biblioteques municipals han preparat un programa de contacontes per al mes de desembre i, en concret, per als dies de Nadal, que dona inici hui en la pedania de la Torre que no té biblioteca a causa de la dana. Hem volgut que els més xicotets tinguen una jornada repleta d’activitats que, d’una altra manera, s’haurien celebrat a la biblioteca. No volem deixar d’acostar la cultura als nostres barris, especialment després de la tragèdia que hem patit”.

Així mateix, Moreno ha indicat que estes activitats continuaran en la resta de biblioteques municipals durant este mes amb l’objectiu que els xiquets i xiquetes es divertisquen amb la lectura i els contacontes”.

En total, la jornada comptarà amb tres contacontes i sis formacions d’usuaris amb jocs i altres. Concretament, Eva Andújar, Paula Carbonell i Kummerlin portaran els seus contacontes del mes a la Torre, per als alumnes d’entre 2 i 3 anys, els alumnes d’entre 3 i 4 anys, i els alumnes del primer cicle de Primària.

Per part seua, Exdukere realitzarà sis sessions diferents de formació d’usuaris i jocs, per a tots els grups de tercer, quart, quint i sext de Primària. “Volem estar al costat de la Torre en estos moments, i la cultura també és una de les moltes formes en les quals podem ajudar als nostres veïns i veïnes”, ha assegurat el regidor.

20 contacontes per a desembre

D’altra banda, les Biblioteques Municipals de València van recuperar la seua activitat en la segona mitat de novembre, després de més de dos setmanes d’aturada a causa de les conseqüències de la dana a la ciutat i els voltants. Este mes de desembre, el focus s’ha posat en els més xicotets i en la màgia de Nadal, amb més de 20 contacontes que arribaran als barris de València de la mà de John Cannings amb els seus contacontes en anglés, o Kummerlin, amb les aventures del seu Un dia de conte amb Kummerlin: viatja, viatja, així com Eva Andújar amb les seues marionetes en Roba Estesa.

També visitarà les Biblioteques Municipals Marta Pereira, amb la seua sessió per a reflexionar de manera divertida sobre els contes tradicionals, els missatges que transmeten i la importància de la igualtat. I, a més, Vicente Cortés participarà amb el seu contacontes replet de llegendes, rondalles i altres històries tradicionals valencianes. Finalment, Rembombori organitzarà el seu contacontes Bandidos en la biblioteca, mentre que Ameba Teatre ens portarà contes basats en la llum del nostre pintor més internacional, Sorolla.

Igualment, tant els joves com els més xicotets tindran els seus clubs de lectura, i fins i tot un taller de còmic impartit per Lluminària.

Quant al públic adult, les Biblioteques Municipals de València han organitzat per a este mes de desembre la presentació del llibre Tots Moriran de José Pascual, o un club de lectura amb Bibiana Collado Cabrera, autora de Yeguas exhaustas. També tindran lloc exposicions, un club de lectura i, novament, el curs de criança digital que impartix la Fundació ANAR en col·laboració amb València Innovation Capital.