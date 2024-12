Les canyes continuen acumulades a les platges valencianes dos mesos després de la DANA

Dos mesos després del pas de la DANA del 29 d’octubre, les platges valencianes encara mostren les cicatrius del temporal.

Més de 250 quilòmetres de costa han patit l’arribada de tones de canyes, troncs, residus plàstics i restes vegetals arrossegats per la força de l’aigua.

Malgrat l’inici de les tasques a finals de novembre principis de desembre en platges com Cullera, el Perellonet, Pinedo o El Saler, la situació continua sent crítica i els municipis més menuts, com el Mareny de Barraquetes, subratllen la falta d’informació sobre procediments i terminis.

A esta entitat local menor, l’empresa Tragsa ha iniciat la separació de residus i el trossejament dels troncs acumulats a l’arena, una feina que haurà de completar-se amb amb l’acció de les trituradores per poder traslladar les restes en camions. Des del consistori, esperen que les platges recuperen la normalitat abans de Falles, quan els municipis costaners presenten els plans de temporada.

A hores d’ara, moltes zones encara depenen de l’ajuda de voluntaris i organitzacions veïnals i mediambientals que segueixen retirant manualment els residus. Al Parc Natural de l’Albufera, l’acumulació de microplàstics i combustibles diluïts continua sent preocupant, per la qual cosa les organitzacions ecologistes reclamen una major implicació i informació per part de les administracions públiques.