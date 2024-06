L’Ajuntament de Burjassot, a través de la regidoria de Cultura i Joventut que dirigix Javier Naharros seguix endavant amb la programació que ha presentat per a celebrar, al llarg del 2024, l’Any Estellés, el centenari del naixement del poeta universal, periodista i fill predilecte de Burjassot, Vicent Andrés Estellés.

La pròxima cita està programada per a la nit del dijous 27 de juny quan, a les 22 h, es pugen a l’escenari de la sala d’actes de la Casa de Cultura dos grans de la nova generació de la comèdia: el duo conformat per Cabrafotuda i María Zamora.

En un espectacle gratuït, l’influenciador Fran Tudela, conegut en xarxes com Cabrafotuda i l’actriu, presentadora i còmica valenciana, María Zamora, aterren a Burjassot per a fer riure al públic amb el seu monòleg a dos veus.

Des de la Vila Joiosa, Cabrafotuda ha demostrat que crear contingut, en valencià, per a les xarxes socials no sols és possible, sinó que a més és possible fent riure a joves i no tan joves. Actualment, Tudela compta amb quasi 190.000 cabretes, així és com ell mateix denomina als seus seguidors en TikTok i amb més de 75.000 en Instagram. En els seus espectacles, a més de tot el que compte, també poden aparéixer els personatges que ho han convertit en un fenomen viral, com la mestra de valencià o la uela.

Acompanyant a Cabrafotuda en l’escenari estarà María Zamora: actriu, presentadora i còmica valenciana que trau a relluir el seu talent per a l’humor i la improvisació en cada espectacle. Entre altres treballs, ha presentat La xica de las series per a Atresmedia, i va participar en Assumptes interns d’À Punt, reportera del Tap Zàpping, també ha aparegut en sèries com Las últimas de la fila de Netflix, a més de molts altres treballs en el panorama teatral valencià.