La situació que estan vivint les costes del litoral valencià a causa de la regressió de les seues platges continua agreujant-se.

Des dels ajuntaments afectats, però també des de nombroses associacions ecologistes i socials, s’està demandant al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, responsable de les costes, que prenga mesures en l’assumpte.

l’Ajuntament del Perelló, com a localitat especialment afectada, ja que en un cert punt del passeig marítim, habitatges i comerços estan en risc davant la proximitat de la mar, ha decidit organitzar el “I Fòrum d’Ajuntaments per les Platges de la Comunitat Valenciana. El Perelló”.

El fórum s’articula entorn de tres taules redones en les quals es tractaran diversos aspectes d’aquesta problemàtica que afecta tant a nivell ecològic com social i econòmic.

El Govern d’Espanya va aprovar en 2015 l’Estratègia d’Actuació en la Costa Sud de València, que continua vigent, ja que no s’ha derogat.

Aquest pla contempla, a més d’aportacions d’arena a la platja del Perelló per a evitar la seua degradació, la construcció d’un esperó de 30 metres en el dic nord de la Gola del Perelló, com a punt de control per a la gestió de sediments.

En esta jornada gratuïta, que es celebra este divendres 18 de de novembre de 9 a 14 hores, es reuneixen tècnics i experts de tot el territori per a exposar la greu situació que viuen diversos municipis del litoral valencià davant la regressió de les platges i tractar de buscar solucions.

El fòrum està obert a tota la ciutadania i també podrà seguir-se en streaming a través del Facebook de l’Ajuntament. El fòrum arribarà a la seua fi amb la lectura del manifest fundacional del “I Fòrum d’Ajuntaments per les Platges de la Comunitat Valenciana. El Perelló”, a càrrec de Juan Botella, alcalde del Perelló.