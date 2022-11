Les escoles esportives de l’Ajuntament d’Alcàsser continuen collint èxits amb el club de Taekwondo, aconseguint el podi en el Campionat d’Espanya precadet

Nayala Molina es va alçar amb l’or, mentre que Doaa Ech-Chafiy va quedar en tercera posició

El club de Taekwondo d’Alcàsser va tornar a pujar al podi en el Campionat d’Espanya precadet, que es va disputar el passat 30 i 31 d’octubre a Pontevedra. «Un viatge exprés però que ha valgut la pena pels bons resultats obtinguts que avalen, una vegada més, l’esforç que realitzen tots els alumnes del club», han assenyalat els entrenadors Sandra i Raül.

Així, Nayala Molina Agudo es va proclamar campiona d’Espanya en -30 kg precadet D. Després de tres combats molt intensos i complicats, que l’esportista va defensar i va lluitar fins al final, Nayala aconseguia alçar-se amb l’or.

Per part seua, Doaa Ech-Chafiy El Band va caure en semifinals després d’enfrontar-se amb l’esportista que es va proclamar campiona d’Espanya. No obstant això, Doaa va quedar en molt bona posició en pujar-se’n al podi com a tercera d’Espanya en el pes -33 Kg precadet D.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, els ha felicitat «pels bons resultats obtinguts» i els ha animat a «continuar esforçant-se per a aconseguir els seus objectius». Així mateix, ha recordat «la gran labor que realitzen totes les entitats esportives del municipi. Des de l’ajuntament, continuarem col·laborant amb totes elles per a continuar fomentant hàbits de vida saludables».