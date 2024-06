L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; la regidora de Falles, Gema Navarro; i la presidenta de la Junta Local Fallera, Lorena Sendra. Van ser els encarregats de rebre una a una a les 14 protagonistes de l’acte que representaran a les Falles del municipi en 2025.

A més d’un ram de flors, van rebre per part de l’Ajuntament uns obsequis.

La cort de la fallera major infantil estarà formada per les xiquetes: Leire Ribera Sendra, de la falla Plaça Cervantes. Aitana Bernardo Sanjuán, de la falla El Perelló Tro i Flama; Vega Mortes Calle, de la falla El Perelló Tro i Flama. Claudia Falcó Moreno, de la falla El Portal; Júlia Matoses Mulet, de la falla Bernat Aliño. Alba Andrés Coves, de la falla Verge de Sales.

Per la seua part, la cort de la fallera major la conformaran: Claudia Talens Ros, de la falla Xúquer; Alba González Bolufer, de la falla Verge de Sales. Olga Llinares Iranzo, de la falla Sucro; Laura Navarro Oliver, de la falla Plaça de l’Ajuntament; Núria Martí Martínez, de la falla Che Collons; i Marta Peiró Martínez, de falla Bernat Aliño.

En finalitzar l’acte, l’alcalde, Dimas Vázquez, va tindre paraules de felicitació per a les falleres majors i les seues corts d’honor, per a les seues famílies i les seues comissions; i els va desitjar a totes un any inoblidable.