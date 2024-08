‘Tardeo’ amb Festa del Color a Aldaia per als Més Joves

Diversió Familiar amb Inflables, Aigua i Pols de Colors

Aldaia continua celebrant les festes majors en honor al Santíssim Crist dels Necessitats amb un programa d’activitats per a tots els públics. En aquesta ocasió, ha sigut el torn dels més joves, que han pogut gaudir d’un ‘tardeo’ especial a la Plaça de les Corts Valencianes amb festa del color, música i animació. Una iniciativa pensada també per als xiquets i xiquetes, que acompanyats de les seues famílies, passaven de la zona d’inflables a la zona d’aigua i seguidament a la pista de ball per seguir llançant la pols de colors.

Jornada de Diversió Colorida per als Més Menuts a Aldaia

El públic assistent no va dubtar a impregnar-se de cap a peus amb la pols de colors, sens dubte la part preferida de la jornada.

La primera festa del color a Aldaia té com a objectiu oferir una alternativa d’oci a la població més jove, per la qual cosa ha comptat amb la participació de les corresponsals juvenils de la localitat, encarregades de repartir les bosses amb el material.

Oci i Entreteniment per a Tots els Públics en les Festes Majors d’Aldaia

A la nit, les activitats per a la joventut del municipi continuaren amb l’espectacle ‘Comuna 13 Urban Show’, amb cantants, artistes grafiters, Dj’s i dansa urbana. Així, Aldaia encara la recta final de les seues festes, on la cita més esperada serà la Baixà del Crist el pròxim diumenge 4 d’agost