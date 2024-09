Les festes majors de Picassent arriben al seu equador

Nit d’Arrels a l’Ermita de Picassent: Cultura valenciana en estat pur

Diversió per a tots: activitats infantils, concerts i esport a Picassent

Anit, l’Ermita de Picassent es va omplir de música i tradició amb la “Nit d’Arrels”, organitzada pel Grup Cultural Ball de Bastonots. Una vetlada plena de cultura valenciana amb la participació del Grup de Danses, l’Orquestra de Pols i Pua Vila de Picassent i la Colla de Dolçaines i Tabals. A les 23:00 hores, els assistents van gaudir d’un concert on la dansa i la música autòctona van ser les protagonistes. Una cita que va fer vibrar els amants de la cultura valenciana en una nit inoblidable.

I la festa no para per a grans i menuts! Uui, de 5 a 8 de la vesprada, els més xicotets de Picassent han gaudit dels parcs aquàtics al parc Abril Martorell. A les 8, l’Ermita ha acollit el concert “Beatles for Kids” amb la Societat Musical l’Om, mentre que al camp de futbol de l’Alter es disputava el Trofeu Vallivana. I per a tancar el dia, a les 11 de la nit, el pàrquing del Poliesportiu serà l’escenari del concert de La Maria. Una jornada plena d’activitats per a tots els gustos!