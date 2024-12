Les llums de Nadal il·luminaran els barris d’Alzira a partir del 5 de desembre

Alzira encendrà les llums de Nadal el pròxim dijous 5 de desembre al carrer Major Santa Caterina amb el cor de xiquets i xiquetes del CEIP Alborxí, DJ infantil i focs artificials.

Les zones il·luminades s’han ampliat perquè l’esperit nadalenc arribe a tots els barris de la ciutat.

Enguany, a més, s’instal·larà una pantalla davant dels Cines Colón per seguir el compte enrere, i l’encesa de llums adquirirà un significat especial en recordar tots els damnificats de la DANA.

Des de la regidoria de Joventut s’ha recuperat la festa que no es va poder fer a Halloween, traslladant-la al dia de l’encesa de llums perquè els més joves puguen gaudir de l’espectacle de Tallarina On Tour a la Plaça Major de nou de la nit a dos de la matinada.

La carrera solidària que anava a celebrar-se en Halloween es farà en Carnaval. Així mateix, Ferrer ha anunciat que s’aprofitarà la jornada del 5 de desembre per seguir recollint aliments per als animals afectats per la DANA, des de l’àrea de Benestar Animal de l’Ajuntament.

L’acte d’encesa de llums començarà a les 18:30 amb l’actuació del cor i, sobre les set de la vesprada, els carreres, places i parcs d’Alzira s’il·luminaran per anunciar que s’acosta el Nadal.