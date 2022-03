Els responsables tècnics han realitzat l’última visita a l’obra abans de començar els treballs de demolició i trasllat de les obres



Les obres de la Casa de la Joventut i espai multiusos de Catarroja arrancaran la setmana pròxima. Aquest matí s’ha realitzat la visita amb els tècnics municipals i empresa licitadora a l’actual Casa Museu Alfonso que en els pròxims dies veurà com comencen els treballs de demolició i trasllat de les obres a dependències municipals, necessaris per a condicionar l’espai, que es convertirà en un centre de referència per a la joventut de Catarroja, així com un espai multiusos que albergarà diferents activitats culturals i d’oci, així com el futur emplaçament de la ràdio municipal.



“Cada vegada estem més prop de tindre el centre de referència que la joventut de Catarroja mereix i anhela, un local plenament funcional que servisca per a activar la participació ciutadana en la població més jove del municipi”, explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja. “Des d’aquest equip de govern estem fent una aposta per les polítiques de joventut, llançant ambicioses programacions i reforçant a l’equip tècnic perquè puguen involucrar a la ciutadania en totes les activitats que els interessen, amb aquest nou recinte podrem tindre aquest impuls necessari que precisa la població més jove del nostre poble”, explica Lorena Silvent, vicealcaldessa de Catarroja.



Una vegada s’han seguit tots els tràmits pertinents, la contracta adjudicatària de la renovació de l’edifici, començarà els primers treballs per a posar en marxa la nova Casa de la Joventut. Entre aquestes primeres tasques, que arrancaran la setmana pròxima, seran el trasllat de les obres de l’escultor Alfonso Pérez que es troben en les instal·lacions, així com diferents treballs de demolició i adequació necessaris per a posar a punt l’edifici, que segons les previsions estarà finalitzat en el termini de 10 mesos.



Des de la regidoria de Joventut s’acostarà el projecte del nou espai al Fòrum per la Joventut que se celebrarà el mes vinent. Allí es recolliran les opinions dels participants per a poder adequar d’aquesta manera el recinte a les seues pròpies usuàries, convertint-lo en un espai integrador i realment efectiu.

Finalment, recordar que la petjada de l’artista catarrogí, Alfonso Pérez, no desapareixerà del recinte, ja que algunes de les seues obres romandran en les instal·lacions com a part del seu llegat. La resta, es traslladarà, una vegada catalogat, al magatzem municipal, per a una futura redistribució en el municipi.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià