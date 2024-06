Les organitzacions agràries es concentren davant la Conselleria de Agricultura

La Unió Llauradora i Ramadera, l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i CCPV-COAG es concentren davant de les portes de la Conselleria d’Agricultura en València.

Aquesta protesta conjunta busca expressar el seu malestar per la “mala gestió” del primer any de legislatura de l’equip de Conselleria dirigit per Vox.

Les organitzacions agràries afirmen que les accions de la Conselleria s’han caracteritzat per bones paraules, però pocs fets i realitats concretes.

Les entitats agràries assenyalen que, actualment, la Conselleria de Agricultura és un organisme “ineficaç, ineficient i irrellevant en el conjunt de la Generalitat”. En conseqüència, reclamen un “major suport i una millor gestió”, ja que el sector agrari i el món rural de la Comunitat Valenciana necessiten polítiques i un suport econòmic adequat per sortir de la crisi que afecta la majoria de cultius i sectors ramaders. La situació de sequera i l’augment dels costos energètics són alguns dels problemes que exacerben la crisi en el sector.

Entre les demandes d’AVA, LA UNIÓ i CCPV-COAG, destaca l’agilitació de les ajudes promeses però encara no publicades ni concedides. Així mateix, sol·liciten mesures urgents per mitigar els efectes de la sequera, com l’establiment d’una línia d’ajudes per compensar la pèrdua de rendiments en sectors especialment afectats, com la vinya, el raïm de taula, l’olivera, els fruits secs, les fruites de pinyol, el cereal, la ramaderia extensiva i l’apicultura. També reclamen suport per a les entitats de reg, per pal·liar l’increment dels costos energètics.