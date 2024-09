La nit de les paelles reuneix veïns i visitants en un ambient festiu a Tous

Gastronomia, música i germanor marquen la celebració de l’Any Miguelí

La tradicional nit de les paelles de Tous ha reunit centenars de veïns i veïnes al voltant de 50 calders, tot i l’amenaça de pluja. Es tracta d’una de les cites més esperades de les festes patronals de la localitat en honor a San Miguel Arcángel, més especial si cap enguany amb motiu de la commemoració de l’Any Miguelí..

Les paelles de Tous tenen un tret característic: des de fa anys, no hi ha concurs. El veïnat cuina les paelles al carrer i després les degusta junt a amics i familiars a la Plaça de l’Ajuntament, preparada per a l’ocasió. Així, l’Ajuntament proporciona un pollastre, mig conill, 1 quilo d’arròs, un litre d’oli, tomaca, pimentó, sal, safrà i un quilo de verdura.

A partir de les huit de la vesprada, el Carrer de les Escoles, on es cuinen les paelles, començà a omplir-se de vida. Precisement, va ser l’ambient allò més destacat per les persones assistents.

Com cada any, la nit de les paelles de Tous acull també visitants d’altres localitats de la comarca.

Però no només la paella va ser protagonista de la nit. Entre les diferents propostes, pisto o arròs amb secret ibèric.

Una vegada acabdades les paelles, va arribar el moment de tastar-les i fer valoració.

La música també va estar present a la nit de les paelles de Tous, que ha comptat un any més amb l’actuació de l’orquesta Montercarlo.

I després de l’orquestra, discomòbil fins a la matinada. Tot un èxit per al municipi de Tous, que ja es prepara per a celebrar els dies grans en honor a San Miguel el proper cap de setmana.