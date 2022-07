El programa europeu ‘*WiFi4EU’ permetrà ajudar a combatre la bretxa digital i garantir el dret d’accés a internet al veïnat de la ciutat des de cinc punts públics

Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “complim un projecte i una reivindicació ciutadana, alineat amb el nostre Pla Director de noves tecnologies i amb totes les eines de ciutat intel·ligent que venim desenvolupant; amb aquesta instal·lació fem de Mislata una ciutat a l’avantguarda d’accés a serveis digitals”

Els punts Wifi d’accés gratuït i públic han sigut implementats a Mislata, gràcies al programa WiFi4EU de la Unió Europea, que subvenciona íntegrament el servei, que compleix amb tots els paràmetres de seguretat en protocols d’accés a internet. La convocatòria europea ha permés així a Mislata ser una de les catorze ciutats que han sigut reconegudes per a ajudar a combatre la bretxa digital i garantir el dret d’accés a internet.

“Donem resposta a les sol·licituds ciutadanes alhora que continuem fent passos cap a la modernització de Mislata i especialment cap a la millora de les competències digitals del veïnat”, afirma l’alcalde, Carlos Fernández *Bielsa. El regidor de Tecnologia, Innovació i Projectes Europeus, Martín P. Lleial, per part seua, destaca que “amb aquesta instal·lació es garanteix que els mislaters i mislateres, tant joves com majors, tinguen l’oportunitat d’accedir als serveis d’internet, perquè no totes les llars compten amb connexió il·limitada”.

Els punts de connexió Wifi gratuït, segur i d’alta velocitat estan disponibles a Mislata en les places de Músic Ibars, Príncep d’Astúries, País Valencià, el carrer Felipe Bellver a l’altura de La Fàbrica i en el Centre Cívic de l’avinguda de la Pau. Amb aquesta instal·lació es compleix l’objectiu de proporcionar de zones d’accés a internet a espais públics com a places, parcs o instal·lacions municipals, acostant la connexió digital als punts de major afluència.