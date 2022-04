La Delegació de Govern s’ha compromés amb l’Ajuntament de Cullera a retirar les canyes i la brutícia de les platges a partir de la setmana pròxima



Major: «agraïm aquest pas encara que insistim en la necessitat de buscar una solució estable i estructural on estiguen implicades totes les autoritats competents»

La setmana pròxima comença la retirada de les canyes i la brutícia de les platges de Cullera afectades per l’últim temporal. Una neteja que deixarà els arenals de la localitat llestos i en perfecte estat per a la campanya de Setmana Santa.



Eixe és el compromís de la Delegació del Govern amb l’Ajuntament de Cullera. Un compromís que ha sigut rebut positivament pel consistori tal com ha assegurat l’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, «agraïm aquest pas donat per la Delegació del Govern davant una situació injusta que patim cada vegada que hi ha un temporal i ens toca assumir a nosaltres la neteja d’una brutícia que afecta les nostres platges i que no hem generat».



En aquest sentit Mayor recorda que «no estem davant de fets que siguen només accidentals, estem davant un fet recurrent, ja que cada vegada que hi ha un temporal les canyes i la brutícia que arrosseguen el riu Xúquer i els seus afluents acaben a les nostres platges», per això mateix reclama «que les administracions competents assumisquen les seues responsabilitats, habiliten partides pressupostàries específiques per a afrontar les conseqüències dels temporals i creen a més un pla per a la conca del Xúquer».



«Volem que es cree una estratègia coordinada de la qual formen part l’Estat, la Generalitat i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer perquè posen sobre la taula una solució estable», ha afegit l’alcalde.

