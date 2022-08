Les primeres beques generals d’FP beneficien 2.758 alumnes

Educació inverteix 1,78 milions d’euros en les quatre modalitats d’ajudes diferents

Hi ha 717 alumnes beneficiaris de les comarques d’Alacant, 250 de les de Castelló i 1.719 de les de València

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat les llistes provisionals d’alumnat beneficiari de les primeres beques generals que ha convocat per a l’alumnat d’FP dels centres docents sostinguts amb fons públics. Amb una inversió d’1,78 milions d’euros en quatre modalitats d’ajudes diferents, les beques del curs 2021-2022 finalitzat recentment beneficien un total de 2.758 persones.

Segons els llistats provisionals publicats en els 227 centres educatius que han rebut sol·licituds, les beques s’han adjudicat a 717 alumnes que estudien FP de les comarques d’Alacant, 250 de les comarques de Castelló i 1.719 de les comarques de València.

La primera de les quatre modalitats de beques va destinada a l’alumnat d’FP Dual que està realitzant la formació pràctica en centres de treball de les administracions públiques del sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com ens autònoms. S’han concedit un total de 142 beques d’aquesta classe, amb una quantia de 1.800 euros per alumne. El repartiment per comarques d’aquestes ajudes és el següent: 27 per alumnat de les comarques d’Alacant, 15 de Castelló i 100 de València.

Les altres tres modalitats de beca són ajudes destinades a compensar les despeses de desplaçament de l’alumnat, i els criteris de concessió estan determinats per la distància entre el domicili habitual de l’alumnat i el seu centre educatiu; o entre aquest últim i l’empresa en què l’alumnat realitza l’FP Dual o les pràctiques del mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT). En els tres casos, per a poder optar a aquestes ajudes, cal que hi haja una distància mínima de 14 quilòmetres.

La beca per a alumnat que cursa FP Dual en empreses allunyades del seu centre educatiu o del seu domicili habitual va dirigida a proporcionar una ajuda a l’alumnat que realitza aquesta modalitat d’estudis en empreses valencianes o de la resta de l’Estat. En aquest cas, s’han concedit 473 ajudes de 600 euros a 47 alumnes de les comarques d’Alacant, 30 de Castelló i 396 de València.

L’objectiu d’aquesta beca és que l’elecció de l’oferta formativa d’empreses en la modalitat Dual no estiga condicionada pel factor distància i amb aquesta ajuda es puguen costejar les despeses de transport, manutenció i residència.

La tercera beca que es convoca, que té els mateixos criteris de puntuació que la modalitat anterior, s’ha dissenyat per a proporcionar una ajuda a l’alumnat que fa el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses allunyades del seu centre educatiu o en una altra autonomia. En aquest cas s’han adjudicat ajudes de 400 euros a 1.700 alumnes: 523 de les comarques d’Alacant, 159 de les comarques de Castelló i 1.018 de les de València.

La quarta modalitat de beca és de desplaçament i està destinada a sufragar íntegrament o parcialment les despeses derivades de residència, transport i manutenció de l’alumnat que cursa estudis d’FP en centres educatius ubicats a més 14 quilòmetres de la seua residència habitual. S’han adjudicat 443 ajudes de desplaçament, que oscil·len entre un mínim de 600 euros, si només són de transport, i un màxim de 1.800 euros si inclouen l’ajuda addicional de residència. El repartiment per comarques d’aquestes ajudes de desplaçament és de 120 alumnes de les comarques d’Alacant, 46 de les de Castelló i 277 de les de València.

A finals de setembre es publicarà la resolució definitiva d’adjudicació en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ (DOGV) i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació. Més informació en la pàgina web de la Conselleria Alumnat FP.