L’àmplia proposta del centre teatral de la Diputació de València omplirà d’arts escèniques els caps de setmana

Cinc seus de la ciutat de València comptaran amb teatre musical, dansa, circ i màgia de la mà del Teatre Escalante, a més de la seua gira per 10 municipis de distintes comarques

El Teatre Escalante alça el teló de la Temporada 2022-2023 amb quasi quaranta propostes d’arts escèniques en quinze espais de la província de València. Una programació que comença el pròxim 29 de setembre i que permetrà gaudir de teatre musical, d’objectes i de text, dansa, màgia i circ de la mà de companyies de primer nivell, la mitat d’elles valencianes.

Així ho han presentat este dilluns la diputada responsable de Teatres de la Diputació de València, Glòria Tello, i la coordinadora artística de l’àrea de Teatres de la institució provincial i d’Escalante-Centre d’Arts Escèniques, Marylène Albentosa, en la Nau Ribes del Parc Central, que serà un dels espais de la Temporada 2022-2023.

“Escalante es prepara per a una temporada amb més espectacles i un total de 168 funcions que el situen com a protagonista en l’impuls i acostament de les arts escèniques a la ciutadania i, especialment al públic infantil i juvenil. Un objectiu que es consolida amb les propostes per a escolars, que enguany coneixeran nous universos i emocions a través de 37 obres”, ha explicat Tello.

Per la seua banda, la coordinadora artística de l’àrea de Teatres de la institució provincial, Marylène Albentosa, ha afegit que l’Escalante “oferix una temporada amb propostes que mostren la diversitat i innovació de les arts escèniques, amb producció pròpia i exhibició de companyies de gran i xicotet format que arriben a totes les edats”.

En la presentació han estat representants d’algunes de les companyies que participaran en la temporada, “en la qual hi haurà excel·lents professionals valencians i valencianes i d’altres territoris de l’Estat, així com internacionals, que representen des de la titella més clàssica fins a projectes amb llenguatges més contemporanis”, ha valorat la diputada de Teatres.

Així, quant a les companyies valencianes, les d’esta temporada són La Negra, Marea Danza, Teatro de Lo Inestable, Bramant Teatre, Hongaresa de Teatre, La Família Política, Nacho Diago Producciones en la Luna, Leamok, Xarop Teatre, Col·lectiu F.R.E.N.È.T.I.C, Yapadú Produccions, Perros Daneses, Teatre de l’Abast, La FAM produccions, La Matallina, Marroch i Bullanga Compañía Teatral.

De la resta d’España, pugen a l’escenari Amer & Àfrica Circ, Contraproduccions, Teatre Romea, Histrion Teatro y Encaro Factory, DDC Danza-Daniel Doña, Andrea Díaz Reboredo, Teatro de dos, Gorakada, Toti Toronell, Marcel Gros, Kanbahiota Troup, Faltan 7, Ortiga, Agrupación Señor Serrano, La Canica, Mar Mar, Farrés Brothers, La Gata Japonesa, Labú Teatre, Big Bouncers i Elpetit. Les internacionales són La Barracca / Testoni Ragazzi i Ma Compagnie.

Sis produccions pròpies

La Temporada 2022-2023 d’Escalante oferirà al públic valencià 37 propostes que inclouen dansa, circ, clown, teatre de text, d’objectes, de titelles, musical o màgia, respecte a les 31 de l’any passat.

Cinc de les obres són produccions d’Escalante juntament amb companyies valencianes: ‘Xafar la gespa’, el primer espectacle de carrer del teatre de la Diputació, al costat de la companyia La Negra, que proposa una excursió dramatitzada en clau de dansa; ‘Rebel·lio’, amb Marea Dansa, guanyadora del Premi MAX 2022 al millor vestuari i de les AAEE del IVC 2021 al millor espectacle per a xiquets i xiquetes; ‘La màquina de Rube Goldberg’, amb Nacho Diago Produccions en la Luna, que descobrirà al públic les genials màquines del dibuixant a través de la màgia; ‘El xiquet que volia una falda escocesa’, amb Bullanga Companyia Teatral, protagonista de la Gira Escalante 2022, i com a estrena de la temporada l’espectacle ‘Allò que ens uneix’ de la mà d’Elisa Matallín, una obra de proximitat amb narració oral a través del teatre d’objectes i música en directe, per la companyia La Matallina.

A estes produccions pròpies se suma, com a novetat, la producció de Teatres de la Diputació ‘Cantata de València’, per Terra A la Vista amb una idea original de Rafa Xambó i dirigida per Patricia Pardo. Un viatge emocional per la història cultural de la ciutat i del país des dels anys 50 fins a l’actualitat que tindrà la seua estrena absoluta el 22 de desembre en el Teatre Principal.

Liderant els caps de setmana

L’àmplia proposta del centre teatral de la Diputació de València omplirà d’arts escèniques el 80% dels caps de setmana que comprén la temporada, tant a través del seu programa general com dels seus cicles. En este sentit, la diputada Tello ha ressaltat que “comptarem amb 168 funcions en les quals estaran representades la dansa, el teatre, el circ, el teatre musical, d’objectes, de carrer, la màgia, les titelles i espectacles de clown i instal·lacions”.

Este curs, cinc espais obriran la porta a l’univers Escalante. La Nau 3 Demetrio Ribes del Parc Central serà la seu principal, però a ella se sumen el Teatre Principal, el Teatre El Musical, la Sala Matilde Salvador del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València (UV) i el teatre Martin i Soler del Palau de les Arts.

El cicle Memòria Històrica estarà format per ‘Cigarreras’, de Contraproduccions, Teatre Romea, Histrion Teatre i Encare Factory; ‘Entre hilos y huesos’’, de la companyia DDC Dansa -Daniel Doña; M.A.R., d’Andrea Díaz Reboredo; ‘Aus migratòries’, de la companyia Teatro de Lo Inestable; i ‘El enterrador’, de Teatro de dos. Fora del cicle de Memòria Històrica i per a adults també, es presenta ‘Cantata de València’, de Teatres de la Diputació i Terra A la Vista.

‘Nadal a l’Escalante’ comptarà enguany amb circ i màgia a través de ‘La rueda’, de Kanbahiota Troup; ‘Express’, de Faltan 7, i ‘La màquina de Rube Goldberg’, d’Escalante juntament amb Nacho Diago, que permetran que els més xicotets deixen volar la seua imaginació durant les vacances de Nadal.

També dedicat especialment a les xiquetes i xiquets més xicotets tornarà a celebrar-se el ‘Cicle Menut Teatre’. ‘Alma’, de Labú Teatre; ‘Jungla’, de Big Bouncers; i ‘El cau dels sentits’, de la companyia El petit, portaran el teatre d’objectes i moviment, la dansa i una instal·lació interactiva a la Nau Ribes durant el mes de maig.

Quant a la Gira Escalante 2022, ‘El xiquet que volia una falda escocesa’, coproduïda entre Escalante i Bullanga Companyia Teatral, amb l’autoria i direcció d’Adrián Novella, podrà gaudir-se a la Casa de la Cultura de Puçol, el Centre Cultural Papa Calixte III de Canals, la Casa Municipal de la Cultura de Sagunt, el Teatre Principal de Requena, l’Auditori Municipal de l’Eliana, el Teatre Tívoli de Burjassot, el Teatre Echegaray d’Ontinyent, l’Auditori Molí de Vila de Quart de Poblet, el Centre Bernat i Baldoví de Sueca i el Teatre l’Agrícola d’Alboraia.

‘Escola Escalante’ i programa escolar

La coordinadora artística de l’àrea de Teatres de la Diputació de València i d’Escalante-Centre d’Arts Escèniques, Marylène Albentosa, ha recordat que la programació escolar ja ha arribat als centres educatius valencians i ja s’ha superat el 91% de les reserves de places, “tot un èxit que evidencia les ganes de teatre i del projecte Escalante”, apunta.

De les 168 funcions de la temporada, més de la meitat, 94, seran per a alumnes de 0 a 12 anys i estudiants d’ESO i Batxillerat a les comarques valencianes.

Així mateix, ha explicat que ja estan obertes les inscripcions de la ‘Escola Escalante’, amb grup de dones, persones amb diversitat i de xiquetes i xiquets de 5 a 17 anys, en diferents trams d’edat. Totes elles començaran les classes a l’octubre i la inscripció pot realitzar-se a través del correu escola.escalante@dival.es o el telèfon de Secretaria, 601738316.