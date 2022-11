Els autors d’aquest llibre són els mestres Vicent Belda, Lupe Palau, Vicenta Roig i Ramon Torres i la presentació serà el dissabte 3 a les 12.00h a Casa de la Música

L’Ajuntament de la Pobla Llarga ha patrocinat la publicació d’aquest llibre, donant a conèixer així el gran treball d’investigació d’aquests professors, que han dedicat la seua vida a la Escola Pública de la Pobla Llarga.

L’editorial encarregada de dur endavant el projecte ha sigut Edicions 96, empresa local que col·labora assíduament amb l’entitat i que durant tot aquest temps ha estat treballant colze amb colze amb els escriptors. Gràcies a tots i totes elles, en pocs dies el llibre veuran la llum i tota la localitat podrà tindre accés a una part més de la seua història.

“Vicent, Lupe, Ramon i Vicenta són un grup de mestres jubilats que des de fa uns anys es dediquen a la investigació. Han col·laborat amb articles al llibre de festes i sempre han mostrat una gran inquietud per conservar la història de la seua escola” comenta el regidor Ximo Vidal. “Per a nosaltres també és important la nostra cultura escrita i deixar plasmat en ella com va ser l’inici de l’educació a la Pobla. Fen aquest tipus d’inversions estem assegurant que generacions futures sàpiguen d’on venen i quins han sigut els passos que hem pegat per arribar al moment actual” Afirma Vidal.