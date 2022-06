Dirigit a joves d’entre 12 a 16 anys, Estiu Urbà se celebrarà del 4 al 15 de juliol

L’Ajuntament de Foios, des de la Regidoria de Joventut, ha organitzat, un any més, l’Estiu Urbà, un campus d’estiu dirigit a joves d’entre 12 a 16 anys que se celebrarà del 4 al 15 de juliol. Com ha explicat Paco Serrano, regidor de Joventut, “amb aquesta iniciativa, que tant d’èxit té cada estiu, oferim una alternativa d’oci educatiu a la població jove de Foios, on es treballen valors com el socioafectiu, però també un espai on relacionar-se i fer amics”.

Manualitats, tallers de grafiti o percussió, esports, un escape room o piscina amb tobogans són tan sols algunes de les activitats que es duran a terme de dilluns a divendres de 9.30 a 14.00 hores, i a un preu de només 25 €.

L’Ajuntament aprovava, en l’últim ple extraordinari, una reducció del cost del servei, passant de 194 € per persona a un preu de 25 €, assumint el consistori la diferència. Així i tot, ha assenyalat Serrano, “si alguna família no poguera costejar-se l’activitat, des de Serveis Socials es facilita l’accés a Estiu Urbà”.

Des de la Regidoria de Joventut es treballa durant tot l’any per a oferir a la joventut de Foios espais d’oci amb activitats i tallers per a tots els gustos. “És necessari donar veu a la població jove del nostre municipi i, sobretot, oferir-los eines formatives i d’oci que s’adapten a les seues necessitats, i més durant el període de vacances escolars, ja que es contribueix a la conciliació familiar”, ha conclòs Serrano.