Del 9 de desembre al 7 de gener l’Antic Mercat acollirà una mostra de diorames de diferents temàtiques, en la qual aficionats i col·leccionistes exhibiran la seua creativitat, i un mercat ambulant amb originals peces de col·lecció per a tots els gustos

L’exposició de Playmobil més gran de la Comunitat8 Valenciana torna a la Sala Cívica de l’Antic Mercat de Torrent del 9 de desembre al 7 de gener, oferint al públic una mostra de diorames de diferents temàtiques i milers de figures, en la qual aficionats i col·leccionistes exhibiran la seua creativitat, i un mercat ambulant amb originals peces de col·lecció per a tots els gustos. “Aquesta exposició per a xicotets i majors s’ha convertit en tota una tradició a la nostra ciutat, i no podia faltar en aquestes festes nadalenques”, comenta la regidora de Cultura, Susi Ferrer.