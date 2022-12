‘Prietas las Filas’ estarà exposada fins al 13 de gener a la Sala d’exposicions del Teatre Auditori de Catarroja

L’Ajuntament de Catarroja continua amb la programació de les Jornades de la Memòria, en aquest cas acollint l’exposició Prietas las Filas, cedida pel Museu l’Etno de la Diputació de València. Una retrospectiva que acull els objectes que van formar part de la vida quotidiana de les persones que van haver de conviure amb 40 anys de dictadura franquista. L’exposició ja es pot visitar a la Sala d’Exposicions del TAC i estarà disponible fins al 13 de gener.



“Les Jornades de la Memòria serveixen per a donar-nos una perspectiva de com hem arribat a la societat actual, els avanços que hem assolit, els que ens queden per aconseguir i els errors que no hem de tornar a cometre. Com a institució pública ha de ser una obligació fomentar accions com aquestes, que visibilitzen el mal que el franquisme va causar al nostre País i al seu torn ens alerta per a no tornar a cometre els mateixos errors”, explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja.



Els protagonistes de l’exposició són els objectes que ens permeten analitzar la omnipresència dels símbols i les consignes d’un règim totalitari, nascut d’un colp d’estat, en la vida quotidiana, en l’educació a les escoles o en els rols de gènere en els escenaris privats i públics. La cultura material del franquisme es converteix en un exemple paradigmàtic de les polítiques d’adoctrinament, censura i repressió que van caracteritzar la gran maquinària que el règim militar franquista va instaurar a Espanya.



L’objectiu principal és oferir una visió didàctica i transversal de la cultura material del franquisme per a donar a conéixer, especialment a les generacions que ja han nascut en Democràcia, els mecanismes que va posar en marxa la dictadura per a reescriure la història del nostre passat més recent i per a legitimar-se.