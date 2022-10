Emiliano García: “Són turistes que busquen experiències diferents i digitalitzades però molt vinculades al territori on es desenvolupen”

Geovalencia s’instal·la este cap de setmana en L’Hemisfèric de la Ciutat de les Arts i les Ciències com a campament base de la comunitat ‘geocacher’. Des de hui divendres i fins diumenge que ve es desenvoluparà esta cita tan especial que ja compta amb més de 500 assistents que provenen de tota Espanya i de l’estranger.

Esta trobada permetrà també als curiosos que passegen per la zona descobrir en primera persona què és el geocaching. Una modalitat que consistix a amagar ‘tresors’ en qualsevol part del món amb l’objectiu de donar a conéixer llocs especials. Els seguidors del geocaching els busquen i compartixen les seues experiències a través de les xarxes socials i els llocs especialitzats. Per a esta ocasió, serà València i L’Hemisfèric els punts de referència d’esta aventura.

El regidor de Turisme i Internacionalització, Emiliano García, ha afirmat que “Geovalencia arriba en un moment idoni per a la ciutat, ja que València és Capital Europea del Turisme Intel·ligent 2022. Un títol que se li va atorgar per tot el treball i els projectes que estem implementant per a oferir un turisme intel·ligent, accessible, sostenible i que posa en valor el nostre patrimoni i la nostra identitat. Esta activitat ens permet donar a conéixer perquè la ciutat ha sigut mereixedora d’este reconeixement entre una comunitat de turistes que busca experiències diferents i digitalitzades, però molt vinculades al territori on es desenvolupen”.

València no és nova en territori ‘geocacher’, ja que el nucli urbà oculta aproximadament 300 caixets, ‘tresors’ que la comunitat ‘geocacher’ amaga en diferents punts. Fa dos anys Visit València va llançar ‘Darrere les emprentes del sant Greal’, una experiència turística basada en el geocaching, que permet descobrir el pas del Sant Greal per València i va ser guanyadora del premi FITUR Actiu en 2021. Visitar la ciutat de manera intel·ligent i amb baixes emissions és possible gràcies a esta mena d’activitats.

Tres dies per a descobrir València a través del geocaching

La creació i organització de Geovalencia 2022 arriba de la mà de Manuel Burló Palomino, membre de la junta directiva de l’associació Unió Mediterrània de Geocaching, i l’agència de comunicació europea Interface Tourism Spain, la Fundació Visit València i la Ciutat de les Arts i les Ciències. Conjuntament s’ha creat una proposta d’activitats durant tres dies per a la comunitat ‘geocacher’, i per a tot aquell que vulga viure esta experiència.

El programa comença este divendres amb una ruta nocturna de lab caixets a través de l’antic llit del Túria. Només aquells que superen totes les proves proposades podran aconseguir un premi final.

El dissabte serà el gran dia de Geovalencia, ja que es desenvoluparan activitats com a passejos amb barca des del llac del Museu de les Ciències Príncep Felip, escalada en un rocòdrom instal·lat en L’*Hemisfèric, un scape room col·laboratiu inspirat en ‘El Joc del Calamar’, així com una degustació de paella valenciana per a aquells que compren el seu tiquet. El dia acabarà amb una festa per a celebrar aquesta primera trobada i donar a conéixer al millor geocacher de Geovalencia 2022.

El diumenge, últim dia d’esta cita, tindrà lloc un CITE, que per les seues sigles significa Cache-InTrash-Out. Es tracta d’una activitat en la qual la comunitat ‘geocacher’ cerca retornar a l’entorn el que li ha donat amb una activitat col·laborativa. En este cas, l’Oceanogràfic ha volgut col·laborar oferint dos sessions amb xarrades divulgatives sobre la cura de la mar a tot aquell que tinga la seua entrada especial. Tan sols 40 ‘geocachers’ podran viure esta CITE acompanyada amb una visita guiada a l’Arca de la Mar, Àrea de Recuperació i Conservació d’Animals de la Mar.