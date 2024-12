L’Horta Sud demana ajuda a persones amb coneixements de mecànica de bicicletes

El Col·lectiu Soterranya i la Mancomunitat de l’Horta Sud convoquen una jornada de reparació de bicis per al dissabte, 14 de desembre

L’associació torrentina entregarà bicicletes al personal municipal dels pobles afectats i a la ciutadania a través dels ajuntaments

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha arribat a un acord amb el Col·lectiu Soterranya de Torrent per repartir bicicletes a la ciutadania que ha perdut els seus cotxes a causa de la DANA i pateix les conseqüències de la falta de transport públic. També es destinaran bicicletes al personal municipal dels pobles afectats que, en molts casos, han perdut els vehicles municipals. Les bicicletes es repartiran a través dels ajuntaments, i amb aquest acord es vol ajudar a millorar la mobilitat de les persones afectades.

Aquesta acció forma part de la segona fase del pla “Bicis per a l’Horta Sud”, que va iniciar Soterranya, el qual va reconvertir el seu principal programa en una iniciativa d’àmbit més ampli per afrontar els problemes de mobilitat causats per la catàstrofe. En tan sols un mes, el col·lectiu ha repartit 400 bicicletes a persones que les necessitaven, una xifra que suposa un gran esforç, ja que multiplica el projecte anterior, pel qual es van repartir 1.000 bicicletes en 10 anys.

Ara, Soterranya i la Mancomunitat continuaran amb aquesta acció, que combinaran amb un sistema de distribució de les bicicletes a través dels ajuntaments, seguint criteris socials o bé destinades al personal municipal per a les tasques laborals.

Per impulsar aquesta acció, el Col·lectiu Soterranya i la Mancomunitat han convocat una jornada solidària per al dissabte, 14 de desembre, en la qual es fa una crida a persones amb coneixements de mecànica, especialment aquelles que sàpiguen reparar bicicletes. Aquells interessats hauran d’acudir amb les seues eines. Fins al moment, s’ha sol·licitat la col·laboració de l’IES Marxadella, un referent en l’especialitat de Mecànica, però també es fa una crida oberta a altres persones especialitzades, tant professionals com no professionals.

A més, el Col·lectiu Soterranya demana donacions en espècie de material necessari per a les reparacions, com ara cadenats, llums i altres complements per a les bicicletes. Totes les persones que vulguen participar en la jornada o aportar material poden contactar a través del telèfon 961557913 o escrivint un correu electrònic a soterranya@gmail.com.

De manera paral·lela, Soterranya està treballant en un diagnòstic dels itineraris pedalables de la comarca per determinar els punts que han quedat afectats per danys o residus. Els resultats es traslladaran a la Subdelegació del Govern, amb la intenció que es pugui intervenir amb un operatiu. A més, Soterranya està elaborant un mapa d’aquests itineraris per facilitar a la ciutadania les rutes segures per a desplaçar-se amb bicicleta.