El nou equip es troba en fase de muntatge i condicionament dels espais que ho albergaran

L’Hospital Clínic Universitari de València ha incorporat un nou TAC (Tomografia Axial) d’última generació. Es tracta d’un equipament que s’emmarca dins del Pla d’Inversions en Equips d’Alta Tecnologia del Sistema Nacional de Salut (INVEAT) i del “Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència”, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.

El nou TAC ha comptat amb un pressupost de 968.200 euros, més 297.520,66 euros per a l’obra de condicionament dels espais.

El nou equip, que està en fase d’instal·lació, suposarà més seguretat i més rapidesa en les proves diagnòstiques. Entre les millores més destacades es troba que redueix fins a un 50% la radiació i permetrà realitzar proves avançades en intervencionisme, neurologia, traumatologia etc.

El nou equip és el més avançat disponible en el mercat. Es basa en la tecnologia espectral amb tret simultani de doble energia, la qual cosa suposa un gran avanç en la precisió diagnòstica en moltes patologies. Així mateix, disposa de totes les aplicacions clíniques disponibles. L’equip obté fins a 640 imatges cada vegada que realitza una rotació en menys de 0,3 segons.

Adquireix un volum de fins a 16 centímetres, la qual cosa comporta a una major rapidesa i precisió. Com a exemple, es pot adquirir una imatge cardíaca d’alta resolució, en menys temps del que dura un batec cardíac. A més, compta amb un sistema basat en tecnologia d’Intel·ligència Artificial (IA) que facilita el seu ús i l’eficiència operativa.

Tal com ha explicat Julio Palmero, Cap de Servei de Radiodiagnòstic de l’Hospital Clínic de València, “la incorporació d’aquest TC suposa una millora per al servei Hospital en ser més resolutius en el diagnòstic avançat de la majoria de les malalties, destacant les aplicacions clíniques en el camp de la cardiologia, la neurologia, el sistema musculo-esquelètic i l’oncologia”.

Quan finalitze el muntatge definitiu i les obres de condicionament, l’equip ha de passar una fase de mesuraments previs i validació abans de començar a prestar servei.

L’Hospital Clínic realitza anualment un total d’uns 40.000 estudis amb TC, dels quals uns 14.000 es realitzen de manera urgent.

Pla INVEAT

Aquest dispositiu forma part del Pla d’Inversions en Equips d’Alta Tecnologia del Sistema Nacional de Salut (INVEAT) per a la Comunitat Valenciana que, amb una inversió total de 81 milions, contempla la substitució o ampliació d’un total de 79 equipaments tecnològics d’avantguarda emprats per al diagnòstic de gran nombre de patologies i per al tractament de pacients, especialment persones amb malalties neurològiques, malalties rares o malalties oncològiques.

A més d’aquest nou TAC, i també dins del Pla INVEAT, l’Hospital Clínic de València incorporarà un altre TAC, dos angiógrafos, una gammacámara i dues ressonàncies magnètiques, al que cal sumar una ressonància i un TAC per a l’Hospital Malva-rosa.