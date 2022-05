La demora per a sotmetre’s a una intervenció se situa al març en 58 dies, enfront dels 64 dies de febrer i els 123 dies de fa un any

La demora mitjana d’aquest mes de març són 4 dies menys que la de març de 2018, just abans de la reversió a la gestió pública directa

L’Hospital Universitari de la Ribera ha acurtat en 6 dies la seua demora quirúrgica mitjana en l’últim mes (març respecte a febrer) i en 65 dies la demora de març de 2021, molt influïda per la reducció de les intervencions quirúrgiques motivada per la pandèmia de coronavirus.

Així, la demora mitjana per a ser intervingut a l’Hospital d’Alzira se situa, al març, en 58 dies, enfront dels 64 dies de febrer i els 123 dies de fa un any. A més, actualment la demora quirúrgica mitjana és 4 dies inferior a la de març de 2018, just abans de la reversió de l’Hospital de la Ribera a la gestió pública directa.

Aquesta evolució positiva es deu a la millora de la situació epidemiològica i al “enorme esforç que estem realitzant per reprendre la nostra activitat quirúrgica i intervindre als pacients que van haver de retardar-se per la pandèmia”, ha assenyalat el coordinador de l’Àrea Quirúrgica de l’Hospital Universitari de la Ribera, Dr. José Emilio Llopis, qui ha afegit que “en el primer trimestre de 2022, l’Hospital d’Alzira ha realitzat 4.607 intervencions quirúrgiques, un 80% més que en el primer trimestre de 2021”.

“L’haver aconseguit reduir la demora generada per la pandèmia i fins i tot millorar el temps d’espera respecte als anys prepandèmics és un esforç sobreañadido dels nostres professionals que no podem deixar de reconéixer”, ha assenyalat el Dr. Llopis.

Cal destacar, així mateix, que algunes especialitats quirúrgiques de l’Hospital Universitari de la Ribera tenen demores quirúrgiques fins i tot inferiors als 58 dies de mitjana. És el cas dels 18 dies de Cirurgia Cardíaca, els 29 de Cirurgia Toràcica o els 45 de Ginecologia-Obstetrícia i d’Oftalmologia.

Aquesta millora de les demores quirúrgiques es tradueix en què patologies molt prevalents a la Comunitat Valenciana i en les quals, generalment, els pacients solen esperar bastant per a ser intervinguts, a l’Hospital de la Ribera tinguen demores mitjanes curtes, com 43 dies per a operacions de cataractes; 47 dies per a intervencions de varices; 50 dies per a operacions d’hèrnia inguinal i túnel carpià, o de 52 dies per a l’extirpació de les amígdales.

