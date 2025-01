L’Hospital Doctor Peset realitza amb èxit una complicada intervenció per a salvar la funció renal d’una pacient

La pacient només tenia un ronyó funcionant que, a més, presentava aneurismes complexos en l’artèria renal amb risc de ruptura.

La cirurgia va consistir en l’extracció, reparació i autotrasplantament del ronyó afectat

L’Hospital Universitari Doctor Peset ha dut a terme amb èxit una complicada intervenció per a salvar la funció renal d’una dona de 47 anys amb un únic ronyó funcionant. A la pacient se li havien diagnosticat aneurismes complexos en l’artèria renal que, pel seu tamany de quasi 3 centímetres, tenien un risc elevat de ruptura i un risc vital important.

La intervenció, que va tindre una duració de cinc hores, va comptar amb la participació de dos equips quirúrgics, Cirurgia Vascular i Urologia, a més de tot el personal de quiròfan necessari per a dur a terme aquesta operació en tres fases, que s’ha realitzat molt poques vegades a Espanya per la singularitat del cas.

“La pacient va acudir al nostre servei de Cirurgia Vascular després de consultar amb diversos especialistes d’aquesta i d’altres comunitats autònomes. Es donaven diverses circumstàncies que complicaven el cas: pacient monorrenal jove, aneurismes que no es podien reparar amb cirurgia endovascular, risc vital i possibilitat que necessitara diàlisi i un trasplantament renal posterior si no eixia bé la intervenció proposada”, ha explicat el doctor Francisco Gómez, cap del servei de Cirurgia Vascular de l’Hospital Universitari Doctor Peset.

El plantejament consensuat entre Urologia, Nefrologia i Cirurgia Vascular va ser el de realitzar una extracció laparoscòpica del ronyó afectat, reparar els aneurismes complexos de l’artèria renal en el que es coneix com a cirurgia de banc o ex vivo i, per últim, autotrasplantament del ronyó ja reparat.

“Estem parlant de tres actes quirúrgics en un. Tot es va desenvolupar sense complicacions i, per a això, va ser fonamental l’experiència que tenim en trasplantament renal de donant viu i en reparacions vasculars complexes”, ha indicat el doctor Juan Vidal, cap del servei d’Urologia de l’Hospital Universitari Doctor Peset.

La intervenció es va realitzar a finals d’octubre de 2024 i, en aquests moments, la pacient evoluciona de manera favorable i la seua funció renal és normal. “Estem molt satisfets perquè cal entendre que es tracta d’una dona jove asimptomàtica que, per casualitat, descobreix que té uns aneurismes que poden trencar-se en qualsevol moment i posar la seua vida en perill. Donar-li una solució exitosa a aquest cas tan complex és una gran notícia per a tot el nostre equip”, ha assenyalat el doctor Vidal.

Què és un aneurisma?

Un aneurisma és un eixamplament o abombament anormal d’una part d’una artèria causat per la debilitat en la paret del vas sanguini. La seua ruptura provoca una hemorràgia interna que pot causar la mort si no s’intervé ràpidament.