L’Hospital General de València inicia les obres d’ampliació del Servei de Microbiologia

L’actuació permetrà ampliar la superfície en 224 metres quadrats i suposa una inversió de 835.900 euros

El Servei es dotarà d’instal·lacions de seguretat biològica de nivell 3 per a processar mostres d’alt risc en condicions de seguretat

L’Hospital General de València ha iniciat aquesta setmana les obres d’ampliació del Servei de Microbiologia, situat en el Pavelló A. En l’actualitat, aquest servei compta amb una superfície de 600 metres quadrats en planta i amb aquesta actuació disposarà de 224 metres quadrats addicionals.

Les obres suposen una inversió de 835.900 euros i el termini d’execució és de cinc mesos. La zona ampliada constarà d’una avantsala i de quatre laboratoris per a virus patògens emergents, seqüenciació, micobacteris i microbiologia ambiental respectivament.

Aquests laboratoris disposaran de control de la pressió diferencial, amb instal·lació d’última generació parar garantir les condicions de seguretat, tant per al personal del laboratori com per a la resta de personal.

Segons explica Concepción Gimeno, cap del Servei de Microbiologia, “l’ampliació dotarà al Servei d’instal·lacions de seguretat biològica denominades de nivell 3, en les quals podem treballar amb microorganismes de risc biològic elevat”.

Amb aquestes noves instal·lacions i amb el nou equipament es millorarà les condicions de seguretat biològica d’aquest Servei i permetrà la seua adaptació als nous temps microbiològics quant a patògens emergents pandèmics. A més, permetrà assumir les necessitats de la ASI València-Oest, que comprén els departaments de salut dels hospitals General de València, Manises i Requena.

Amb aquesta ampliació, i sobretot amb les seues característiques de nivell 3 de seguretat biològica, podrem respondre als requeriments actuals i futurs dels microorganismes emergents de gran capacitat de transmissió”, ha afegit Gimeno.

Així doncs, permetrà manipular amb alta seguretat microorganismes del grup 3 com els bacteris Mycobacterium tuberculosis; fongs com Coccidioides i Histoplasma, i alguns virus productors d’encefalitis i febre hemorràgiques.

Servei de Microbiologia

L’elevada activitat anual del Servei de Microbiologia, amb més de 400.000 mostres anuals i més de 1,5 milions de determinacions, requereix que un considerable percentatge siga tractat en instal·lacions especials de seguretat biològica.

Aquest servei va ser creat en 2009 i, des de llavors, ha sigut pioner en totes les seues facetes, que inclouen l’activitat assistencial en el diagnòstic microbiològic i la gestió de la qualitat, i ha sigut acreditat per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) en diverses àrees, i per AENOR com a pioner en gestió.

Des de 2018 el Servei para atenció 24 hores els 365 dies de l’any i rep determinades mostres d’altres hospitals –Arnau de Vilanova, Clínic, Elx, Sagunt, La Ribera i Xàtiva– i de Salut Pública per a estudi de brots, així com d’altres centres per a determinacions puntuals de referència. També és centre de referència de Malalties Tropicals i de Patologia del Viatger.