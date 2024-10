L’Hospital General reuneix més de 180 professionals en la seua I Jornada d’Humanització sota el lema ‘El poder de les persones’

La directora general d’Informació Sanitària, Qualitat i Avaluació ha inaugurat l’esdeveniment al costat de les gerents dels tres departaments que formen la ASI València-Oest

La Conselleria ja ha format un equip multidisciplinari, que compta també amb pacients, per a crear un Pla d’Humanització global

L’Hospital General de València ha celebrat la I Jornada d’Humanització sota el lema ‘El poder de les persones’, un esdeveniment que ha reunit a més de 180 professionals, i ha posat el focus sanitari en els pacients, les seues famílies i en els qui els tracten.

L’esdeveniment, ha sigut organitzat per la Comissió d’Humanització i el Servei de Qualitat i Planificació de l’hospital, i inaugurat per la directora general d’Informació Sanitària, Qualitat i Avaluació, Julia Calabuig, al costat de les gerents dels tres departaments de salut que formen la ASI València-Oest: Goitzane Marcaida, gerent de l’Hospital General i gerent de la ASI; Beatriz Gómez, gerent de Manises; i Eva Robles, gerent de Requena.

Calabuig ha animat als professionals a aprofitar l’oportunitat de les acabades de crear ASI (Agrupacions Sanitàries Interdepartamentals) per a avançar en humanització. Així, ha anunciat que la Conselleria ja ha reunit un equip multidisciplinari, que compta també amb pacients, per a crear un Pla d’Humanització global “amb l’objectiu d’aglutinar els diferents plans dels departaments sota el paraigua de la direcció general”.

Goitzane Marcaida ha recordat als assistents que la humanització és un repte i que “valors com el compromís, la qualitat, l’equitat, l’acompanyament, l’escolta activa, el posar-se en la pell del pacient, han d’impregnar la nostra activitat diària com a sanitaris. Fa uns anys es contemplava la malaltia, però no altres aspectes del pacient, socials i psicològics. Per això, programes com a Passejos que curen, perquè els nostres pacients de l’UCI isquen al jardí, puguen passejar i gaudir de la llum de sol, formen part de la teràpia”.

Eva Robles, ha valorat la labor d’Atenció Primària i ha exposat la idiosincràsia de Requena, amb els seus pros i contres respecte a la dispersió de l’àrea geogràfica que abasta el seu departament i que, d’altra banda, els ha reportat interioritzar i reconéixer la humanització. “Tenim una qualitat que ens caracteritza i és la gran facilitat d’accés a tots els professionals, la familiaritat entre ells i els pacients, que comporta una resposta ràpida a les seues necessitats”, ha explicat.

Per part seua, la gerent de Manises, Beatriz Gómez, ha animat als professionals a treballar “amb actitud, empatia, atenció i escolta al pacient per a curar-lo i, quan no es puga, per a cuidar-lo”.

De l’ànima a la bioètica

Les persones assistents han completat l’aforament de la sala d’actes en aquestes primeres jornades, en les quals els experts ponents han explicat des de la humanització ‘amb ànima’; passant per la bioètica en la pràctica clínica diària; els espais i entorns humanitzats; i la gestió amb aquest objectiu.

Eva Mateo, presidenta de la Comissió d’Humanització de l’Hospital General i cap de secció de l’UCI, ha comentat que la iniciativa va arrancar en 2018 des de les unitats d’atenció a crítics, i aquest 2024 s’ha ampliat ja a tot el Departament, “intentant integrar també a l’Atenció Primària”.

Aquestes primeres jornades s’han enfocat amb la idea de conéixer “on estem i com treballen en altres centres hospitalaris, per a continuar avançant en l’excel·lència assistencial”, ha indicat Mateo.