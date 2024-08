Excel·lència en Atenció Sanitària: La Certificació ISO 9001:2015 Reforça la Qualitat del Servei d’Admissió”

“Compromís amb la Millora Contínua: L’Hospital Universitari de la Ribera Revalida la Certificació ISO 9001:2015

El Servei d’Admissió de l’Hospital Universitari de la Ribera ha aconseguit, per quart any consecutiu, la renovació de la seua certificació de qualitat ISO 9001:2015, després de superar amb èxit l’auditoria externa realitzada per SPG Certificació S.L. Aquesta auditoria ha avaluat aspectes clau com l’avaluació de riscos, la millora de la comunicació entre professionals i pacients, i el seguiment d’indicadors de qualitat.

El reconeixement posa en valor l’esforç i la dedicació de l’equip del Servici d’Admissió, que gestiona més de 1.000 tràmits diaris en àrees crítiques com ingressos, altes, trasllats i atenció al pacient. La renovació d’aquesta certificació reafirma el compromís de l’Hospital de la Ribera amb la millora contínua i l’excel·lència en l’atenció sanitària.