L’alcalde valora positivament la licitació de les obres de millora de la depuradora de Pinedo, un “deute històric amb el veïnat de Pinedo i la Punta”

Joan Ribó: “La nostra gestió revertix els escàndols de corrupció del PP amb inversions i amb la mirada posada en els veïns i el medi ambient”

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha valorat hui positivament la licitació per part de la Conselleria d’Agricultura, Emergència Climàtica i Transició Energètica de les obres de reforma i millora de la depuradora de Pinedo, que reduirà en un 90% les olors de la instal·lació, minvarà el soroll, optimitzarà l’aigua que es vessa a la mar i incrementarà l’eficiència energètica de la planta. L’alcalde, que ha participat en l’acte de presentació de les obres juntament amb la consellera d’Emergència Climàtica, Mireia Mollà, i el gerent de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR), Juan Ángel Conca, creu que “tenim un deute històric amb els habitants de Pinedo i la Punta, tan castigats per actuacions que mai s’haurien d’haver fet, fruit en gran part de la mala gestió del govern del PP, i que els tribunals han declarat il·legals una vegada i una altra”.

Ribó ha recordat que “sempre hem parlat de la depuradora de Pinedo, però és just recordar que les instal·lacions també tenen impacte en La Punta. En tot cas, un equipament a mig camí entre estos dos pobles de València que discorre per la Carrera del Riu”. A més, per a l’alcalde, “esta gran inversió de la Conselleria demostra el compromís del nostre govern per curar unes ferides profundes”.

Joan Ribó afegix que “les obres de reforma de Pinedo permetran acabar amb vora el 90% de les olors i limitarà els sorolls per a complir la normativa de zona residencial, tot i ser una instal·lació industrial. A més, millorarà el tractament de les aigües que s’aboquen a la mar i tindrà una major eficiència energètica. En definitiva, superem els reptes per damunt d’allò exigit. Bufen bons i nous aires en la gestió del sanejament”.

A més de la inversió de la Conselleria, l’alcalde ha assegurat que l’Ajuntament de València també està invertint en la millora de la gestió de l’aigua. Així, l’alcalde ha concretat que “València està licitant ja el projecte de construcció de diversos tancs de tempestes que posaran solució a l’històric problema de les inundacions cada vegada que plou amb molta força i també reduirà la quantitat d’aigua que acaba en la mar amb restes del clavegueram”. Joan Ribó ha pressupostat les obres municipals en 35 milions d’euros, que s’invertiran als barris de l’Exposició i la Malva-rosa però ha afegit que també hi ha previstos altres cinc tancs de tempesta al Saler, l’Hort de Sant Valeri, Tomàs de Montañana, al carrer d’Eivissa i a Natzaret. Segons l’alcalde, “les noves instal·lacions alleujaran les xarxes de drenatge quan es produeixen pluges intenses i molt localitzades, episodis molt freqüents a València sobretot a la fi de l’estiu, i evitaran que la contaminació que arrosseguen els escolaments s’incorporen a la xarxa convencional fins a la mar en acumular-se en els dipòsits”.

Joan Ribó ha repassat la història recent de la depuradora de Pinedo, que, segons l’alcalde, “va estar en boca de tots per la pitjor gestió econòmica i mediambiental. Va ser focus d’un dels majors escàndols de corrupció del PP, el cas EMARSA, i de la denúncia per part dels veïns, arran de les molèsties de sorolls i olors, i la posterior sentència judicial”. Per a l’alcalde, “la pudor no només era pel sanejament, la pudor venia de la mala gestió, el malbaratament i la corrupció d’anteriors governs. La nostra gestió, des de la Conselleria de Transició Ecològica i l’Ajuntament, ha aconseguit revertir ambdós circumstàncies: amb inversions, amb la mirada posada en els veïns i en el medi ambient”. L’alcalde ha afirmat que “els governs estem junts i compartim el compromís per la preservació del medi ambient i el litoral: la reforma de Pinedo té també com a objectiu el correcte desaiguat de pluges torrencials i, a més, facilitar la reutilització per a reg de les aigües regenerades”.

Dos anys d’obres

L’estació depuradora de Pinedo és una infraestructura de la ciutat de València que rep i saneja l’aigua de 17 municipis i 1,8 milions d’habitants de tot l’àrea metropolitana. Les obres de millora i reforma tenen un cost de licitació de 34 milions d’euros. La consellera d’Agricultura, Emergència Climàtica i Transició Energètica, Mireia Mollà, ha destacat que “el procediment administratiu per a la licitació de les obres tenia dos moments essencials: l’aprovació de la declaració d’impacte ambiental i el pas pel Ple del Consell i les dos coses s’han fet ja. I ara es trau a licitació i comencen a concórrer les empreses interessades. El tràmit ha estat molt llarg. Dos anys pensant-la, projectant-la, tramitant-la, passant tots els filtres de garanties jurídiques i ambientals i a l’espera que l’obra es faça ja realitat”.

Per a la consellera, “és una obra que havia d’haver-se fet realitat fa més d’una dècada perquè tot açò ha creat molt de perjuí a la gent. Però, per fi, el govern de la Generalitat i el govern municipal han posat final a la història fatídica de Pinedo per a un nou horitzó i per a un nou Pinedo”.

Mollà ha avançat el calendari de les obres i ha afirmat que “a partir de primers de l’any 2023 tindrem l’adjudicació de les obres, que duraran dos anys, i durant les quals la depuradora continuarà donant servici a 1.800.000 habitants. En dos anys tindrem un nou Pinedo”. Per a Mireia Mollà, serà “un abans i un després en la nova depuradora, pal·liarem absolutament tots els impactes ambientals, tindrem una eficiència energètica amb garantia màxima de qualitat d’aigua en el vessament i en la reutilització de les aigües per al reg d’agricultors i agricultores”.