L’IES Rafelbunyol, un dels beneficiaris del programa ZERO

El programa instal·larà plaques solars en aquest centre educatiu per a reduir la seua factura de la llum

La Generalitat Valenciana ha posat en marxa el programa ‘*ZERO, energia de proximitat’ amb la finalitat d’instal·lar plaques solars en instituts d’educació secundària i, d’aquesta manera, ajudar-los a reduir les seues factures de la llum i les emissions de CO₂.

L’IES Rafelbunyol ha sigut triat com un dels 114 instituts de la Comunitat Valenciana beneficiaris d’aquesta primera fase del programa, que començarà la seua execució en el segon trimestre de 2023.

La consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, i la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, van fer la presentació del programa la setmana passada, a la qual va assistir l’alcalde de Rafelbunyol, Fran López, acompanyat per regidors i regidores del seu Equip de Govern, destacant que el projecte “suposa beneficis per als instituts i per a la comunitat escolar, ja que s’aconseguirà l’autoproveïment energètic dels centres educatius i d’aquesta manera es beneficiaran projectes educatius, socials i mediambientals”.

La regidora d’Educació, Rosa Astor, comenta que “gràcies a aquesta iniciativa l’alumnat tindrà l’institut en el qual estudia com a referència d’una gestió sostenible dels recursos energètics”.

El programa també contempla que l’excedent energètic generat per les instal·lacions fotovoltaiques dels instituts, es repartisca entre les famílies més vulnerables del municipi instal·lades en un radi de 500 metres del centre educatiu.