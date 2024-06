El conseller de Sanitat ha afirmat que la reacreditació suposa “un reconeixement a l’excel·lència dels resultats científics i del seu retorn sanitari, social i econòmic”

Marciano Gómez ha presidit la reunió del patronat de l’IIS La Fe, en el qual s’ha nomenat nova gerent María José Carrión

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha presidit la reunió del Patronat de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe). En la qual ha sigut informat de la renovació de l’acreditació com a Institut d’Investigació Sanitària per part de l’Institut de Salut Carles III (ISCIII). Una certificació que només tenen altres 35 centres d’investigació a Espanya.

El Patronat de l’IIS La Fe ha sigut informat sobre la resolució de l’auditoria de l’ISCIII que fa possible la renovació de l’acreditació com a Institut d’Investigació Sanitària del Sistema Nacional de Salut per un període de cinc anys. D’esta manera, es complixen quinze anys en l’elit de la ciència a Espanya, després de la primera acreditació aconseguida en 2009.

En este sentit, el conseller ha destacat la trajectòria de l’Institut d’Investigació La Fe, i ha afirmat que la reacreditació suposa “un reconeixement a l’excel·lència dels resultats científics i del seu retorn sanitari, social i econòmic”.

Així mateix, durant la reunió del Patronat s’ha aprovat el nomenament de María José Carrión com a nova gerent de l’IIS La Fe, en substitució d’Ainhoa Genovés, que deixa el càrrec per a emprendre una nova etapa professional. La nova gerent és economista i des de 2021 ocupa el lloc de responsable superior de Gestió en l’IIS La Fe.

Carrión té una extensa trajectòria en el sector públic instrumental en l’àmbit de la investigació, on ha exercit els càrrecs de directora econòmica en FISABIO, entre altres.

L’informe de l’auditoria de l’ISCIII destaca que l’IIS La Fe demostra “una sòlida trajectòria, i un enfortiment de les seues capacitats en l’atracció i retenció de talent investigador, així com en el seu rendiment científic i de captació de finançament per a la investigació, la qual cosa reflectix l’efecte d’una consolidada governança”.

Com a aspectes de millora, l’ISCIII recomana a l’IIS La Fe reforçar les vies de col·laboració amb les universitats per a una incorporació de perfils investigadors que potencien la multidisciplinarietat en àrees estratègiques.

L’acreditació com a Institut d’Investigació Sanitària és un reconeixement de l’excel·lència dels resultats científics i dels retorns beneficiosos des del punt de vista sanitari, social i econòmic, producte de la labor investigadora en l’entorn hospitalari. Actualment hi ha 35 instituts d’investigació sanitària acreditats per l’ISCIII, repartits en 13 comunitats autònomes i amb més de 29.000 investigadors adscrits en el seu conjunt.

La renovació de l’acreditació fa possible que l’IIS La Fe mantinga l’excel·lència en investigació i un correcte finançament, ja que garantix l’accés dels investigadors del centre a finançament públic competitiu exclusiu per a instituts acreditats. A més, representa un segell de qualitat que garantix el bon funcionament i gestió dels recursos de la institució.

Altres acords del Patronat

El Patronat ha firmat el conveni marc de regulació del vincle jurídic de l’IIS La Fe amb les entitats que l’integren. Una normativa aprovada divendres passat pel Ple del Consell que establix els mecanismes que definixen i faciliten la col·laboració entre les parts en l’impuls i realització de les tasques d’investigació biomèdica i sanitària. Estes entitats són l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Fundació Institut Valencià d’Infertilitat (FIVI) i la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe.

A més, el Patronat de l’IIS La Fe ha aprovat els comptes anuals de la institució que, un any més, han obtingut l’opinió favorable de