Aquesta iniciativa, emmarcada en la campanya europea de reducció d’emissions ‘Clean Cities’, té com a objectiu reivindicar uns carrers oberts i segurs per als escolars

Amb motiu de la campanya europea de reducció d’emissions ‘Clean Cities’, l’IES La Marxadella ha celebrat aquest matí una jornada lectiva molt especial sota el lema ‘L’institut al carrer’, traslladant l’activitat de les aules d’Automoció, Electricitat i Imatge i So, juntament amb les sessions d’Educació Física de l’alumnat de l’ESO, al carrer Orfeó Cercle Católic. D’aquesta manera, el centre torrentí se suma al moviment ‘Street for Kids’, l’objectiu del qual és reivindicar uns carrers oberts i segurs per als escolars, recuperant-les per a l’ús per als vianants.

Per a la celebració d’aquesta activitat, l’IES La Marxadella ha comptat amb la col·laboració de l’àrea de Mobilitat i Transport de l’Ajuntament de Torrent, destacant el seu màxim responsable, Raúl Claramonte, que “des del departament s’està treballant per a construir una ciutat més amable, accessible i inclusiva, dins dels objectius marcats en l’Agenda 2030”. L’edil també ha volgut mostrar el seu agraïment a l’IES La Marxadella per “la seua participació activa en aquesta campanya, ajudant a conscienciar als més joves de la importància de reduir emissions i protegir el medi ambient, així com per apostar per un model de mobilitat sostenible i respectuós amb la nostra ciutat i la seua ciutadania”.

En aquest aspecte, la campanya ‘Clean Cities’ compta amb la participació de més de 70 ONG, associacions mediambientals, moviments de base i organitzacions de la societat civil, les quals advoquen per la mobilitat activa, compartida i elèctrica per a avançar cap a un futur urbà més habitable i sostenible, incloent l’eliminació progressiva dels vehicles de combustió interna de les ciutats.