 Lliurament diplomes IES Marítim

L’Ajuntament reconeix a l’alumnat de l’IES Marítim que ha completat el programa Europass d’estudis a la Unió Europea

L’alcalde Joan Ribó ha lliurat els diplomes i ha felicitat l’Institut que compleix 25 anys participant en estos intercanvis internacional

17 estudiants han rebut el diploma per la seua participació en programes d’intercanvi europeus

L’Hemicicle Municipal ha acollit hui a dèsset alumnes valencians que han participat en el programa Europass, que els ha permés adquirir competències laborals a la Unió Europea. En el transcurs de l’acte, l’alcalde ha assenyalat que les vivències de les quals ha gaudit este alumnat constituixen “una experiència única que a més de practicar altres llengües us ha servit per a ampliar horitzons. Viatjar, conéixer altres ciutats i altres persones sempre és positiu per a la formació com a professionals i també per al desenvolupament personal”.

Joan Ribó, que ha recordat que va ser professor de l’IES Marítim, ha felicitat el centre quan compleix 25 anys participant en els intercanvis amb països europeus. Des de finals dels anys 90, este centre ha aconseguit que més de 500 alumnes i alumnes hagen participat en estos programes, que en paraules de l’alcalde “els ha convertit en professionals més emprenedors i més qualificats”. Dirigint-se al personal docent de l’Institut que ha participat en l’acte, l’alcalde ha reconegut a “totes les persones que heu fet que l’IES Districte Marítim siga un referent en programes europeus, que ha ajudat centenars de joves a teixir amistats a l’estranger i a aprendre més enllà de les aules”.

Els joves que han rebut els diplomes han dut a terme estades a Irlanda, Irlanda del Nord i Malta. També s’ha reconegut el treball que el centre duu a terme amb la posada en marxa de diversos programes com “Obrint les portes a la integració”, “Connectant cultures” o el grup de teatre, entre altres.

Al costat de l’alcalde i els docents del centre, han intervingut en l’acte una representació de l’alumnat, que ha agraït la labor dels seus professors i professores en unes experiències “que més enllà dels coneixements necessaris, són molt enriquidores”.

