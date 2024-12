Localitzat un laboratori d’elaboració i manipulació de drogues a Beniparrell

Tres persones han sigut detingudes com a autores d’un delicte de tràfic de drogues

El laboratori va ser localitzat a conseqüència de les inundacions provocades per la DANA

La Guàrdia Civil de València ha localitzat a la localitat de Beniparrell un laboratori d’elaboració i manipulació de substàncies estupefaents a conseqüència de les inundacions provocades per la DANA.

El passat dia 30 d’octubre i després d’informacions obtingudes pels agents, la Guàrdia Civil va localitzar un local que era utilitzat com a laboratori d’elaboració i manipulació d’estupefaents.

Durant la inspecció del lloc, es van trobar tot tipus d’utensilis necessaris per a la fabricació i manipulació de droga: premsa hidràulica, motles de fusta, planxes de metacrilat, així com diverses substàncies adulterants, entre altres.

En el moment de la inspecció, el local es trobava inundat d’aigua, la instal·lació elèctrica en un estat deficient i els fusibles encesos. Aquestes condicions feien que fora un lloc insalubre i insegur per als veïns, ja que es trobava al casc urbà de la població.

En el transcurs de la investigació, que va comptar amb la participació de la Policia Local de Beniparrell, es va esbrinar que el laboratori havia sigut inspeccionat prèviament per diversos homes veïns de la localitat. Aquests es van apropiar de part de la droga que es trobava a l’interior. Per aquests fets, es van realitzar cinc registres domiciliaris on es van intervenir 2600 grams de cocaïna, 1700 euros en efectiu i una bàscula de precisió.

Han sigut detinguts tres homes de 38, 33 i 27 anys de nacionalitat espanyola i un altre de 23 anys i nacionalitat romanesa ha sigut investigat.

Les diligències van ser entregades al Deganat dels Jutjats de Picassent.