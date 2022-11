Lola Camps, ha sigut la guanyadora per excel·lència dels Premis Literaris Ramón Muntaner de Xirivella, dedicat a la poesia i celebrat a la Casa de la Cultura de la localitat.

Uns premis que s’han recuperat després, d’un temps i segons declarava el propi alcalde de Xirivella, Michel Montaner, ha sigut un somni poder reprendre els lligams de la literatura del cronista local Ramón Muntaner, al temps que mostrava el seu orgull per poder celebrar estos premis locals i posava en valor, tant la figura de la guanyadora Lola Camps, com la cultura i la educació com el gran tresor que té Xirivella.

La guanyadora del Premis Ramón Montaner, Lola Camps, amb el poemari “Aquells Monstres”, ha destacat la importància d’aquests premis per potenciar a la gent local. Camps, ha destacat que la poesia és una manera d’escapar de la realitat, allunyar els monstres, que la literatura ajuda a la lluita social i ha mostrat la seua alegria pel fet de escotar els seus poemes en la veu de l’Aula de la Paraula.

Per la seua banda, el regidor de Cultura, Roberto Romero ha destacat la importància de recuperar aquests premis una reivindicació de la ciutadania i que ha tornat per a quedar-se definitivament. També ha posat en valor l’actual corrent de la poesia i que s’ha d’inculcar des de les aules, als joves de hui.

Tant l’Alcalde de Xirivella com el regidor de Cultura han coincidit en destacar l’èxit d’esta nova edició dels Premis Literaris, que dedicarà el pròxim any a la narrativa.