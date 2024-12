L’Orfeó d’Aldaia convoca el seu concert ‘Quan Nadal ens apropa’

Un homenatge a la força de la unió i a les ganes per tirar endavant entre totes i tots, després de la dana, unirà el 28 de desembre a l’Orfeó, la Coral Harmonia, Casa África i grans professionals

L’Orfeó d’Aldaia presenta enguany el seu concert de Nadal més especial que mai després que la població quedara desolada amb la dana del 29 d’octubre.

D’esta manera, el pròxim 28 de desembre, a partir de les 21 hores a l’Església de l’Anunciació, l’espectacle prendrà forma amb un fum de col·laboracions unides per una bona causa.

‘Quan Nadal ens apropa’ és un concert de Nadal que, un any més, tindrà lloc a l’església de l’Anunciació d’Aldaia i reunirá un bon elenc vocal i enguany especialment de percussió. A les veus de l’Orfeó, dirigides per Marita Primo, se sumaran les de la Coral Harmonia, amb Imma Mirapeix a la batuta, i els millors ritmes de Casa África i Jesús Chapi i el piano de David Barberà.

Una trobada que compta amb la col·laboració de Misioneras Dominicas del Rosario, Colla Brials, Toni Guzmán, Diego González, Nicolás Macarro Onsurbe, Miguel A. Heredia, Carmina García, Marisol Boullosa-Nova Lux Artean, Cristian Bonet i Clara Castelló.

Quan Nadal ens apropa

Este 2024 més que mai, el Nadal adquirix un significat especial. No és només una època per a adornar els carrers o per a reunir-nos amb les persones estimades. És un moment per a reflexionar sobre allò que veritablement importa: la solidaritat, l’esperança i la capacitat de superar les adversitats units. En aquests dies en què molts encara treballem per recuperar el que s’ha perdut, la música ens ofereix un refugi, un espai on trobar consol i, alhora, renovar les nostres energies.

El títol de l’acte “Quan Nadal ens apropa” pretén això mateix: transformar la necessitat d’abraçar-nos i sentir-nos pròxims després d’un episodi funest i fer-ho a més a més mitjançant allò que també ens vincula: la música i la veu.