L’Orfeó d’Aldaia uneix a totes les formacions vocals en un emotiu concert de Nadal

L’entitat ofereix “Quan el Nadal ens apropa” a l’església de l’Anunciació, en el qual combina ritmes africans amb temes tradicionals

La DANA que ha castigat amb duresa el municipi d’Aldaia no ha impedit que la música arribe a la ciutadania en aquestes festes.

L’Orfeó d’Aldaia ha oferit el seu tradicional concert de Nadal per al qual, en aquesta ocasió, va reunir en un emotiu espectacle a totes les formacions vocals del municipi a l’església de l’Anunciació. D’aquesta manera, la Coral Harmonia, la Colla Brials, Casa Àfrica i les Missioneres del Rosari van formar també part de “Quan el Nadal ens apropa”.

El concert va estar presentat per la periodista d’À Punt Clara Castelló, col·laboradora de l’Orfeó, i va comptar amb la presència de l’alcalde, Guillermo Luján, i membres de l’Ajuntament d’Aldaia; el diputat provincial de Cultura, Paco Teruel; l’exalcaldessa Carmen Jávega, i l’exalcalde, Enric Luján; la directora territorial d’Educació, Inmaculada Murgui, i el rector Francisco Furió, així com representants de l’Associació d’afectats per la DANA, Càritas, Creu Roja i la Clavària del Crist 2025.

“La DANA ens ha posat a prova, però també ha sigut una mostra de la nostra capacitat de resistència i de la força que trobem en el suport mutu”, va dir l’Orfeó, a través de Clara Castelló. L’actuació va estar dedicada a “totes les persones que han patit les conseqüències d’aquesta DANA, als voluntaris que han oferit el seu temps i esforç sense esperar res a canvi, i a cada veí i veïna que, amb un gest com les abraçades, amb una paraula amable o amb una acció solidària, ha fet que Aldaia siga hui una mica més forta”.

L’espectacle va començar amb versos de Vicent Andrés Estellés, en els últims dies del centenari del seu natalici: “El fang, la pluja, el fang, els carrers plens de fang”. Després del minut de silenci per les 223 víctimes, les Missioneres del Rosari interpretaren “Gloria in Excelsis Deo”, a les quals van seguir les “Albaes de Nadal” de la Colla Brial.

La Coral Harmonia, formada per sèniors de la població, va interpretar quatre temes (“El teu cantes”, “Les barbes de San José”, “Una nadala gitano” i “Nadal Alcoià”) sota la direcció d’Inma Mirapeix.

En la segona part, l’Orfeó va prendre l’altar, amb la direcció de Marita Primo, per a oferir un repertori que mesclava temes tradicionals amb ritmes africans, amb l’acompanyament de Casa Àfrica i Chapi, situats en una capella. També es va llegir una adaptació dels versos de l’escriptor i professor Roc Casagran, “Per donar la veu a qui els ha fallat la sort”. El colofó va ser l’actuació de totes les formacions juntes i amb el públic en peus en una espectacular emoció.

L’Orfeó ha agraït el seu suport a corals com San Miguel Abesbatza de Orcoyen (Navarra) o Juan Bautista Comes del Conservatori Superior de Música de València José Iturbi, i també a la Unió Musical d’Alaquàs que els acollira en els primers moments, així com a diversos particulars i professionals.