L’alcalde, Joan Ribó, ha viatjat fins a la capital francesa per acompanyar a la formació musical, que actua este divendres en la històrica Salle Gaveau

L’Orquestra de València visita París després de dotze anys sense eixides internacionals

L’Orquestra de València oferirà demà divendres, 8 d’abril, un concert en la històrica Salle Gaveau de París (França), dirigit pel seu titular, el mestre Alexander Liebreich, en la primera eixida a l’estranger de la formació en dotze anys, i 72 anys després des de la seua visita a la capital francesa, en aquella ocasió sota la batuta del mestre José Iturbi. L’alcalde de València, Joan Ribó, que s’ha desplaçat fins a la capital francesa amb motiu d’este concert extraordinari, ha assenyalat la importància de secundar i impulsar la projecció internacional de l’OV, i ha reconegut el treball i la dedicació de les i els professionals i mestres que la integren.

Acompanyat per la regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, i pel director del Palau, Vicent Ros, l’alcalde Joan Ribó ha subratllat la qualitat de l’Orquestra de València, àmpliament reconeguda en tots els àmbits professionals i pel públic, la qual cosa es reflecteix també en l’elenc de noms del panorama musical mundial que l’han dirigida al llarg del temps. Ribó ha destacat que l’OV és una de les principals formacions musicals de l’àmbit actual, per la qualitat de les seues interpretacions i pel seu repertori, i ha reiterat el suport municipal per a continuar amplificant la seua projecció internacional. Així mateix, l’alcalde de València ha destacat l’elecció d’una peça d’autoria ucraïnesa per a donar inici al concert, “que serà símbol explícit del rebuig a la guerra i expressió de solidaritat amb Ucraïna i amb tota la ciutadania que es veu afectada pel conflicte bèl·lic”, ha afirmat.

El programa del concert s’obrirà, precisament, amb l’obra per a corda del compositor ucraïnés Valentin Silvestrov titulada “Stille Musik”, en suport al poble ucraïnés i en decidit rebuig a la guerra. Continuarà amb la partitura impressionista Ma mere l’oye, de Maurice Ravel, i amb el cicle de cançons Les Nuits d’eté, op. 7, d’Héctor Berlioz, sobre sis poemes de Théophile Gautier, obra que serà cantada per la mezzosoprano Anna Lucia Richter. L’obertura La Capricciosa Corretta, del compositor valencià Vicente Martín i Soler, i la romàntica Simfonia núm. 5 “Reforma” de Félix Mendelssohn, completaran el programa, especialment dissenyat per a esta actuació.

Durant la seua visita a París, l’alcalde Joan Ribó visitarà l’exposició de l’artista alacantí Miquel Peirò, que s’ofereix en l’Ecole Nationale d’Architecture de París Val de Seine, i assistirà a la recepció de l’ambaixador delegat permanent d’Espanya davant la UNESCO, José Manuel Rodríguez Uribes.

La presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha explicat la importància, “tant pel que fa al fet artístic, com per la visibilització internacional, que per a una orquestra revisten les eixides a l’estranger”. “I ara que la situació de la pandèmia ho permet, tornem a viatjar per a visitar una de les capitals mundials de la música”. La regidora ha recordat que la temporada passada de l’auditori valencià va estar dedicada a la figura del mestre valencià José Iturbi; “i ara –ha afegit- arredonim el record a Iturbi, a manera de gran epíleg, amb un concert en una de les ciutats més importants en la seua trajectòria docent i artística, i en una sala que va ser determinant en el seu pas per la capital francesa”.

El concert està programat per a les 19.00 hores del divendres. Per a l’organització d’esta eixida internacional, des del Palau de la Música de València s’han establit contactes amb institucions de diferent caràcter, com la Unesco, la Cambra de Comerç, el Consolat d’Espanya a París, i la col·laboració de Visit València, que han donat suport a esta visita.

L’Orquestra de València va iniciar les seues eixides internacionals l’any 1950, precisament dirigida per José Iturbi. Les seues primeres visites van ser a sales del Regne Unit i de França, i van continuar amb les actuacions a Itàlia i Turquia, l’any 1996, i a Lisboa en 1998, en el marc de la celebració de l’Expo 98. Posteriorment, la formació ha viatjat a Alemanya i al Festival internacional de Schleswig-Holstein en 2002; al Festival Internacional de Música Contemporània Tage der Neuer Musik de Zuric, l’any 2005; a Àustria i Txèquia en 2008; i de nou altres dos viatges a Alemanya en els anys 2008 i 2010.

Durant estes eixides, l’Orquestra de València ha estat acompanyada noms de prestigi, com els violoncel·listes Mstislav Rostropóvich i Mischa Maiski, els pianistes Joaquín Achúcarro, Leonel Morales i Joaquín Soriano, les cantants líriques Ewa Podles i Isabel Monar, i el guitarra Pepe Romero, entre altres.

La cantant Anna Lucia Richter, que interpretarà les cançons Les Nuits d’eté, op. 7, de Berlioz, recull en la seua trajectòria els seus papers com Zerline en el Don Giovanni de Mozart en 2021, sota la batuta de Teodor Currentzis en el Festival de Salzburg; i el seu debut eixe mateix any en l’Òpera de Colònia, en Hänsel, d’Humperdinck, amb François Xavier Roth. Ha cantat en concerts amb Bernard Haitink i l’Orquestra Simfònica de Londres, Giovanni Antonini i Il Giardino Armonico, Thomas Hengelbrock i l’Orquestra de París, o Ivan Fisher i l’Orquestra del Festival de Budapest. També ha actuat en el Festival de Llucana, els Proms de la BBC a Londres i a Schleswig-Holstein.

