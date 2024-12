Luis Planas reitera que les ajudes directes a agricultors i ramaders afectats per la DANA són a fons perdut

El ministre Luis Planas ha reafirmat avui al Senat que les ajudes directes extraordinàries per als agricultors i ramaders afectats per la DANA seran a fons perdut i ha qualificat de “greu irresponsabilitat” afirmar que els beneficiaris hauran de retornar-les.

El ministre ha destacat la necessitat de treballar en la reparació dels danys i la recuperació de les explotacions agràries sense confrontacions.

Detalls de les ajudes:

Pressupost de 200 milions d’euros per a les ajudes directes als agricultors i ramaders.

per a les ajudes directes als agricultors i ramaders. 7.240 explotacions agràries amb danys superiors al 40% ja compleixen els requisits per rebre l’ajuda.

amb danys superiors al ja compleixen els requisits per rebre l’ajuda. No serà necessari fer tràmits addicionals, ja que el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) ingressarà directament les quantitats a les comptes dels beneficiaris.

Indemnitzacions d’Agroseguro:

32,9 milions d’euros ja abonats, amb 30,5 milions corresponents a la Comunitat Valenciana en explotacions de cítrics, caquis, vinya, planta viva i flor tallada.

Altres mesures en marxa:

Reparació del potencial productiu: Dotada amb 170 milions d’euros.

Tragsa ja està executant obres en 31 camins rurals i ha visitat 1.983 parcel·les agrícoles per valorar els danys. Reposició de maquinària agrícola: Amb un pressupost de 10 milions d’euros, la convocatòria es publicarà de manera imminent. Finançament bonificat: Línia de crèdits bonificats ICO-MAPA-SAECA, amb un pressupost de 60 milions d’euros, que podrà mobilitzar fins a 350 milions d’euros de crèdit. Reconstrucció i suport al comerç local: Mercavalència ha distribuit 151 tones d’aliments en la primera fase i, en la segona fase, ja es distribueixen 2.000 menús calents diaris amb una dotació de 4,5 milions d’euros.

Recolzament europeu en estudi:

El ministre ha informat que Espanya està a l’espera de la resposta de la Comissió Europea sobre la seva sol·licitud per activar la reserva agrícola, així com la possibilitat de reformar els fons europeus per incloure ajudes addicionals a agricultors i ramaders afectats per la DANA.

Atenció a les consultes:

El Ministeri d’Agricultura ha atès 8.205 consultes mitjançant el seu telèfon habilitat per a les ajudes.

Aquestes mesures suposen un esforç col·lectiu per ajudar a la recuperació del sector agrari després de la greu catàstrofe ocasionada per la DANA.