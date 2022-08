L’ús de la bicicleta a València continua en augment, amb un creixement del 21 % de la xarxa ciclista des de principi d’any

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, considera “una gran notícia” que els desplaçaments sostenibles siguen una alternativa per a milers de valencians i valencianes

La intensitat mitjana diària de la xarxa ciclista de València ha augmentat un 21 % des de principi d’any respecte al mateix període de l’any passat, “confirmant la tendència que vam encetar en 2015 i que ens permet assegurar que a València hem propiciat un canvi modal important en els últims anys gràcies al foment dels carrils bici i dels desplaçaments sostenibles”, segons ha valorat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, en conéixer les dades.

Els principals carrils bici de la xarxa ciclista de València, formada actualment per quasi 170 quilòmetres, continuen experimentant un creixement constant segons les dades de la intensitat mitjana diària (IMD) que registra el Centre de Gestió de Trànsit de València cada mes. Així, el balanç de gener a juliol de 2022 indica que l’ús de la bicicleta i el patinet ha augmentat un 21,1 % respecte al mateix període de l’any passat, “una gran notícia”, segons explica el regidor Giuseppe Grezzi, “perquè els desplaçaments sostenibles són una alternativa per a milers de valencians i valencianes, que cada dia trien esta opció, descongestionant el trànsit, reduint la contaminació i afavorint un canvi de model cap a una ciutat més sostenible”.

Quasi 8.000 persones usuaries diàries

L’anillo ciclista continua sent la referència de la xarxa ciclista de València, la qual dinamitza de manera molt important en actuar de ‘circumval·lació’ de milers de desplaçaments diaris. Així el tram Xàtiva-Russafa és el més usat de tota la ciutat amb una mitjana diària (dies laborables), de gener a juliol, de 6.808 usuaris, encara que al juny va arribar a vora 8.000 desplaçaments al dia (7.996). El creixement dels viatges en bici o patinet per l’anillo ciclista se situa de mitjana en un 23 %, amb el tram Comte de Trénor-Pont de Fusta com a màxim exponent, amb un augment del 44 %.

De la resta de la xarxa ciclista destaquen els creixements experimentats de gener a juliol dels trams avinguda del Port-Consuelo, amb un 28 % més de persones usuàries, o Peris y Valero-Regne de València, amb un 23,7 % més de desplaçaments diaris.

Un xarxa que continua creixent

Actualment la ciutat de València compta amb vora 170 quilòmetres de carrils bici, una xifra que superarà prompte quan s’executen els cinc quilòmetres que s’han licitat recentment. La licitació, que compta amb un pressupost total de 2,3 milions d’euros, es dividix en cinc grans projectes: Cardenal Benlloch-Eduardo Boscà, Doctor Peset Aleixandre, Jesús-Patraix-Extramurs, tram III de General Avilés i Gascó Oliag-Daniel Balaciart. D’altra banda, s’ha de recordar que es troba ja en construcció l’eix de l’avinguda del Cid, amb 2,1 quilòmetres de llargària.

El regidor de l’Àrea de Mobilitat, Giuseppe Grezzi ha recordat que en els últims anys s’ha fet “un treball colossal per part del Servici de Mobilitat Sostenible que ha transformat la ciutat de València adaptant-la als temps i necessitats actuals”, i ha apuntat que la creació de nous eixos ciclables “ha millorat la qualitat de vida de centenars de milers de veïns de la ciutat directament o indirectament, tant en l’àmbit personal, pels beneficis que té en la salut, com en l’àmbit econòmic o de qualitat de vida, així com en el pla col·lectiu, perquè combat el canvi climàtic i permet al veïnat gaudir d’uns barris amb menys contaminació ambiental i acústica”.

València, millor ciutat per moure’s amb bici

D’altra banda, s’ha de recordar que el reconeixement de la xarxa ciclista de València ha sigut constant en els últims anys. L’any 2020 l’Organització de Consumidors (OCU) va fer una enquesta entre les persones usuàries de la bicicleta a Espanya, i les de València eren les més satisfetes, considerant que és la millor ciutat per a desplaçar-se amb bici o patinet.

Un altre recent estudi de l’Organització de Consumidors, de principis de 2022, ha valorat la xarxa ciclista de la ciutat de València, al costat de les d’altres 13 grans ciutats espanyoles. i li ha atorgat la qualificació global màxima de cinc estreles, millorant així la classificació anterior i situant-se entre les tres millors ciutats per a anar amb bici.