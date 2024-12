Manises cedeix les seues instal·lacions esportives a clubs de diverses categories afectats per la DANA

L’Ajuntament de Manises segueix donant suport a les localitats afectades per la DANA

Oferint les seues instal·lacions esportives per a clubs de futbol, bàsquet, patinatge i gimnàstica rítmica de municipis que han patit danys greus.

Moltes d’aquestes localitats han vist com les seues infraestructures esportives han quedat arrasades, obligant els clubs a suspendre les seues activitats.

Les instal·lacions de Manises, com la Ciutat de l’Oci i de l’Esport, el pavelló Luis Vilar, el pavelló Alberto Arnal i el poliesportiu municipal, han sigut cedides per a permetre als clubs continuar entrenant. Aquesta mesura permet als esportistes de les localitats afectades seguir amb la pràctica esportiva i, al mateix temps, oferir-los una via per a reconstruir la normalitat emocional en un context de crisi.

Yurena Hueso, regidora d’Esports de Manises, va afirmar que “era primordial acollir els clubs esportius que s’han quedat sense instal·lacions per l’efecte devastador de la DANA, per tal que la pràctica esportiva continue, i tant xiquets, xiquetes, joves com adults troben una alternativa per a la normalitat emocional, almenys durant un temps”.

Actualment, vuit clubs de diferents localitats de l’Horta Sud, la Foia de Bunyol i València entrenen en les instal·lacions municipals de Manises. Entre ells es troben el Club de Futbol Catarroja femení, Club de Futbol Discòbol La Torre, U.D. Aldaia C.F., Unió Benetússer-Favara C.F., Club Nou Bàsquet Torrent, C.B. Xirivella, Club Patinatge Paiporta i el Club de Gimnàstica Rítmica Torrepaterna (Xiva).

Per tal que els equips puguen entrenar, s’han adaptat els horaris de les instal·lacions, ajustant-los a la disponibilitat de cada conjunt per tal que cap esportista es quede sense entrenament.

