Manises participa en la XVI Trobada Mundial de Ciutats Creatives de la UNESCO

La localitat de l’Horta Sud es posiciona a Braga (Portugal) com l’única ciutat espanyola en la categoria d’artesania i arts populars

Manises ha participat en la XVI Trobada Mundial de Ciutats Creatives, la xarxa cultural internacional que promou la UNESCO, que s’ha celebrat entre l’1 i el 5 de juliol a la localitat portuguesa de Braga, on també han estat representades les localitats de Llíria, Dénia i València, les úniques valencianes que pertanyen a la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO.

L’alcalde de Manises, Javier Mansilla, ha expressat que “pertànyer a la Xarxa de Ciutat Creativa de la UNESCO és una finestra oberta al món fantàstica per a mostrar l’artesania ceràmica del nostre municipi, Manises, a més de ser una oportunitat única, amb trobades com aquesta celebrada a Braga, per a aprendre com altres regions impulsen i desenvolupen la seua creativitat per a construir un món millor”.

Encara que en la trobada també han participat la resta de Ciutats Creatives espanyoles, Manises és l’única localitat d’Espanya que pertany a la categoria d’artesania i arts populars. Llíria comparteix títol amb Sevilla en l’àmbit de la música.

Dénia es troba en la modalitat de gastronomia junt amb Burgos. I l’última incorporació a la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO és València, que es va sumar a la disciplina de disseny, en la qual està també Bilbao.

L’alcalde de Manises, Javier Mansilla; el regidor de Turisme, Àngel Mora; i el focal point del municipi de l’Horta Sud, David Prieto, han format la delegació manisera a Portugal. Han participat en diferents fòrums, debats i reunions de treball, al centre de convencions Fòrum Braga. Entre d’altres efemèrides, Mansilla ha signat el ‘Braga Manifesto’ en el fòrum d’alcaldes celebrat el dimecres 3 de juliol.

La ciutat lusitana de Brega, en aquesta 16 Conferència Anual de la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO, ha reunit 350 delegacions de més de 100 nacions i ha tingut com a eix central la importància de la joventut en la cultura. L’objectiu d’aquestes trobades entre ciutats que pertanyen al prestigiós organisme internacional és impulsar la cooperació i la col·laboració entre urbs de diferents països situant la creativitat com a motor del desenvolupament urbà sostenible, la inclusió social i la influència cultural.

La Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO va ser creada l’any 2004 i enguany compleix 20 anys. Va nàixer amb la finalitat d’enfortir les sinergies entre les ciutats que hagen reconegut la creativitat com un factor estratègic per al desenvolupament sostenible, tenint en compte els aspectes econòmics, socials, culturals i mediambientals. A més, treballa en la línia del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).