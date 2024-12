Manises sol·licita 439.000 euros al Ministeri per a pal·liar l’impacte social de la DANA

L’Ajuntament aposta per contractar més personal de l’àmbit psicosocial, entre d’altres mesures

L’Ajuntament de Manises ha demanat al Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 un total de 439.000 euros per a mitigar els efectes socials de la DANA ocorreguda el passat 29 d’octubre.

Aquesta sol·licitud s’inclou dins del Pla de resposta immediata impulsat pel Govern d’Espanya per a la reconstrucció i rellançament enfront dels danys causats.

Entre les peticions al Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, es troba el finançament de la despesa per a contractar professionals especialitzats en l’àmbit psicosocial, com ara un psicòleg o una psicòloga i un treballador social o una treballadora social, així com un servei d’atenció domiciliària per a millorar l’accessibilitat a persones amb diversitat funcional o majors que, de manera directa i indirecta, patisquen les conseqüències de la DANA.

El consistori d’aquesta localitat de l’Horta Sud també demana un augment de crèdit en la línia de subvenció de concurrència d’ajudes d’emergència social o de vulnerabilitat a les persones o unitats de convivència afectades per la DANA, així com la gestió i coordinació de la solució al sensellarisme que es puga produir com a conseqüència.

A més, en aquest paquet de mesures, s’inclou l’adequació i el condicionament d’edificis de Serveis Socials afectats per les pluges i, més concretament, per la DANA, així com la gestió de la solució residencial alternativa per a les unitats familiars de Manises afectades per la DANA.

Actuacions al Túria

A l’espera de la finalització de les tasques de la Guàrdia Civil i altres cossos i forces de seguretat en la cerca de cossos als voltants del riu Túria i en el Parc Natural mateix, l’Ajuntament de Manises està treballant perquè la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, institucions competents en la matèria, puguen començar les tasques de reconstrucció del mateix riu Túria i el seu entorn. Les tasques de neteja són realitzades únicament per l’empresa pública Tragsa segons les prioritats en l’emergència, per a donar pas a una actuació global i integral que es durà a terme a mitjà i llarg termini.