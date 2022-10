L’Ajuntament de Manuel bonificarà en un 50 % els rebuts de l’impost de bens immobles a qui instal·le plaques solars en els seus habitatges. Així s’ha decidit hui en un plenari extraordinari on s’ha aprovat una modificació de les ordenances fiscals que suposarà una reducció dels impostos municipals a partir de 2023 per a aquells cases que es posen plaques solars per a l’autoconsum elèctric, així com també per a qui adquirisca un vehicle elèctric o híbrid.

La modificació de les ordenances consisteix en una bonificació via tributs municipals, de fins el 50 % de l’IBI durant cinc anys amb un màxim de 300 € per any, el 50 % de la taxa per la licència d’obres-, i el 50% de l’impost de circulació durant dos anys per als vehicles elèctrics i híbrids.

Es tracta d’un primer paquet de mesures per a incentivar l’autoproducció d’energia solar, l’objectiu de les quals és impulsar la transició energètica en la població, tan necessària en el context d’emergència climàtica i crisi energètica en què estem immersos.

Aquestes mesures suposen un esforç econòmic considerable per al municipi, tenint en compte que des de 2015 no s’han pujat els impostos municipals, i això a pesar que la inflació que des d’alehores ha estat d’un 17% i que el municipi és el de menor pressió fiscal d’entre tots els de la Comuna de l’Énova.

Tot i així l’aposta és ferma, i l’Ajuntament de Manuel assegura que continuarà treballant per a implementar més mesures que permeten aprofundir en el camí iniciat i que tenen com a objectiu canviar el model energètic en la població.