Mar Chordá denuncia assetjament laboral i assegura sentir-se desemparada pel govern municipal d’Alzira

Aquest enfocament posa èmfasi en la denúncia de la regidora, però no presumeix cap culpabilitat sense més informació ni inclou el nom del regidor presumptament implicat.

Mar Chordá ha comparegut per donar explicacions sobre els últims esdeveniments que han portat a la retirada de les seues competències com a regidora de Festes, després de votar en contra de la moció de censura per demanar la dimissió de Mazón

El dilluns 2 de novembre es convoca una assemblea de partit a la qual no acudeix Enrique Montalvá i en què s’acorda traslladar la petició de suspensió del regidor per traïdoria.

No obstant, l’assemblea és anul·lada per la Direcció Nacional d’UCIN per irregularitats en l’organització, que inclouen entre d’altres la no convocatòria per part de Montalvá, president de la Comissió Permanent i l’augment inusual d’afiliacions en menys de dos hores durant la vesprada del dia 2.

Chordá ha denunciat, a més, una situació d’assetjament laboral i sexual amb imposició de poder, atacs personals, crits i gestos obscens.